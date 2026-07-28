В Черновцах лестницу к Филармонии построили из надгробных плит: в городском совете объяснили, как это могло произойти. Фото и видео

В Черновцах во время ремонта лестницы на площади перед Филармонией обнаружили фрагменты, похожие на надгробные плиты. В городском совете пояснили, что, по предварительным выводам проверки, подрядчик не использовал новые материалы, а лишь переложил те же плиты, которые были установлены там ранее.

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О результатах проверки сообщил Департамент инфраструктуры и благоустройства Черновицкого городского совета в Facebook. В ведомстве отметили, что после появления фотографий сотрудники горсовета выехали на место, подтвердили информацию и пообещали выяснить все обстоятельства. Впоследствии в департаменте обнародовали предварительные выводы проверки.

Что показала проверка

В горсовете сообщили, что во время ремонта подрядчик использовал те же материалы, из которых лестница была изготовлена ранее. По предварительной версии, фрагменты надгробных плит в предыдущие годы были установлены другой стороной наружу, поэтому изображения оставались скрытыми.

Во время перекладки плит они были перевернуты. Из-за остатков клея и строительных материалов ни работники, ни представители технического надзора не заметили изображений, которые стали видны уже после завершения работ и вызвали широкий резонанс.

В департаменте также подчеркнули, что из-за давности строительства лестницы в настоящее время невозможно установить, когда именно эти фрагменты попали в конструкцию.

Ремонт и оплата

По информации городского совета, лестница перед Филармонией была построена около 20 лет назад. С тех пор капитальной замены покрытия не проводилось, а выполнялся лишь ремонт. В этом году плиты также лишь перекладывали.

Отдельно проверили и стоимость ремонта. На выполнение работ было получено три ценовых предложения, причем самое низкое составляло 190 тысяч гривен. Эта сумма включает комплекс работ на площади около 100 квадратных метров, в частности оплату труда, строительные смеси, расходные материалы и налоги.

В горсовете отметили, что лестницу фактически заливали заново.

Также в департаменте подчеркнули, что город еще не оплатил выполненные работы. Их пока не приняли, а подрядчик должен устранить все выявленные недостатки. В ведомстве поблагодарили жителей Черновцов за внимательность и неравнодушие и заверили, что в случае выявления нарушений или установления виновных это повлечет за собой соответствующие последствия.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что площадь в Черновцах, известная сегодня как Соборная, в XIX веке носила название Austriaplatz и была одной из старейших городских площадей. Сейчас это центр притяжения в самом центре города, а когда-то здесь проводились рыночные торги.

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