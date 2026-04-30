Черновцы в начале ХХ века: каким был город более 100 лет назад

Площадь в Черновцах, которую сегодня знают как Соборную, в XIX веке носила название Austriaplatz и была одним из старейших городских пространств. Сейчас это точка притяжения в самом центре города, а когда-то ее использовали для рыночной торговли.

Как выглядела площадь в начале ХХ века, как раз когда ее использовали как пространство для продажи и покупки всевозможных товаров, показало издание "Буковина info". Снимки в деталях демонстрируют оживленную атмосферу, которая царила тогда на Austriaplatz.

История площади началась задолго до того. Причем ее сразу использовали как торговое пространство. Сначала это была окраина города, куда люди стекались, чтобы купить древесину, из-за чего место называли Holzplatz ("Дровяная площадь"). Впоследствии здесь появились суд и тюрьма, и площадь получила название Criminalplatz, а уже в 1875 году — Austriaplatz, в честь века австрийского господства на Буковине.

Именно торговля определила характер этого места. Площадь была одним из главных рынков Черновцов: здесь начали продавать не только дрова, но и продукты, ремесленные изделия, скот. Благодаря выгодному расположению на возвышении она быстро стала центром городской жизни. В дни ярмарок и праздников здесь кипела жизнь — устанавливали торговые ряды, приезжали крестьяне из окрестностей, выступали странствующие музыканты и артисты.

В конце XIX — начале ХХ века рынок на Austriaplatz пользовался особой популярностью. Старые фотографии показывают толпы людей, временные палатки и невысокую застройку вокруг площади. Это было место не только купли-продажи, но и социальной жизни: здесь встречались, обсуждали новости, проводили свободное время.

Со временем облик площади менялся: старые дома постепенно заменили многоэтажные, а рынок утратил свое доминирующее значение. В ХХ веке площадь пережила смену властей и названий, а в советский период превратилась в пространство для официальных событий. Сегодня это Соборная площадь – открытая общественная локация, которая служит настоящей визитной карточкой Черновцов.

