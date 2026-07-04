В Чернобыльской зоне горят леса: спасатели работают в сложных условиях. Фото и видео

Сотрудники ГСЧС Киевской области утром в субботу, 4 июля, ликвидировали возгорание на одном из участков в Чернобыльской Зоне Отчуждения. Огонь охватил 130 гектаров земли.

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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины. В настоящее время работы продолжаются ещё на трёх очагах, на одном из которых огонь удалось локализовать. Радиационный фон в норме.

Пожары в Чернобыле

В тушении лесных пожаров в Зоне, наряду со спасателями Киевской области, принимают участие и подразделения из других регионов. Тушение затрудняется тем, что поблизости нет достаточных источников для забора воды, в результате чего воду приходится доставлять на значительные расстояния.

Спасатели отмечают, что это существенно затрудняет тушение пожара и "требует от личного состава еще большей выдержки и слаженности". Очень важную роль в борьбе с огнем играет тяжелая инженерная техника ГСЧС.

"Благодаря самоотверженной работе её операторов прокладываются дороги к эпицентрам пожара и создаются минерализованные полосы, которые сдерживают пламя и помогают защитить новые участки", – говорится в сообщении спасателей.

Ранее в Чернобыльской зоне отчуждения спасателям ГСЧС удалось заснять огненный смерч. Явление удалось зафиксировать во время выезда на тушение пожара. По данным Укргидрометцентра, Киев из-за пожаров в Зоне накрыл смог, и уже несколько дней подряд ощущается запах дыма. Однако, согласно прогнозу синоптиков, в ближайшие дни можно ожидать изменения ситуации и улучшения качества воздуха.

Как добавили в пресс-службе мэрии Киева, фиксировалось повышение концентрации приземного озона и пыли. Это было обусловлено аномально жаркой погодой, которая способствует его образованию в приземном слое атмосферы.

"Ощутимый запах гари может возникать даже тогда, когда контрольные станции мониторинга показывают, что уровень загрязнения воздуха по основным показателям (твердые частицы, диоксид серы, оксиды азота и т. д.) остается низким. После взрывов запах дыма часто ощущается недалеко от мест попаданий или там, куда его приносит ветер", – говорится в сообщении.

Также ветер может поднимать вредные вещества над землей или рассеивать их, поэтому станции мониторинга иногда показывают менее интенсивное загрязнение, чем ощущает человек.

Как сообщал OBOZ.UA, в Чернобыльской зоне отчуждения продолжалась ликвидация лесных пожаров, возникших в результате падения вражеских БПЛА. Именно из-за этого Киев накрыл смог, в результате чего фиксировался запах дыма.

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