В Чернобыльской зоне сняли на видео огненный смерч

В Чернобыльской зоне отчуждения спасателям ГСЧС удалось запечатлеть огненный смерч. Явление удалось зафиксировать во время выезда на тушение пожара.

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Эффектные кадры показали в пресс-службе ГСЧС. На кадрах видно, что смерч состоит из пыли, ветра и огня.

"Ветер, пыль и пламя сливаются в одну сокрушительную силу! Именно так выглядит пожар, с которым непрерывно борются спасатели Киевской области в Чернобыльской Зоне Отчуждения. Там, где стихия каждую секунду меняет направление и испытывает людей на прочность, наши спасатели не отступают: день за днем они мужественно сдерживают огонь, чтобы не дать ему распространиться дальше", – подписали впечатляющий ролик спасатели.

В чём причина

По данным Укргидрометцентра, Киев из-за пожаров в Зоне отчуждения накрыл смог, и уже несколько дней подряд ощущается запах дыма. Однако, согласно прогнозу синоптиков, в ближайшие дни можно ожидать изменения ситуации и улучшения качества воздуха.

Как добавили в пресс-службе мэрии Киева, фиксировалось повышение концентрации приземного озона и пыли. Это было обусловлено аномально жаркой погодой, которая способствует его образованию в приземном слое атмосферы.

"Ощутимый запах гари может возникать даже тогда, когда контрольные станции мониторинга показывают, что уровень загрязнения воздуха по основным показателям (твердые частицы, диоксид серы, оксиды азота и т. д.) остается низким. После взрывов запах дыма часто ощущается недалеко от мест попаданий или там, куда его приносит ветер", – говорится в сообщении.

Также ветер может поднимать вредные вещества над землей или рассеивать их, поэтому станции мониторинга иногда показывают менее интенсивное загрязнение, чем ощущает человек.

Как сообщал OBOZ.UA, в Чернобыльской зоне отчуждения продолжалась ликвидация лесных пожаров, возникших в результате падения вражеских БПЛА. Именно из-за этого Киев накрыл смог, в результате чегофиксировался запах дыма.

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