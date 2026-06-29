Стало известно, почему весь Киев на выходных оказался под слоем смога и дыма. Подробности и фото

В Чернобыльской зоне отчуждения продолжается ликвидация лесных пожаров, возникших в результате падения вражеских БПЛА. Именно из-за этого Киев окутала смог, и в воздухе чувствуется запах дыма.

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Радиационный фон не превышает контрольных уровней. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО).

Что известно

"В Чернобыльской зоне продолжается тушение пожаров, возникших на её территории в результате падения вражеских БПЛА. К ликвидации возгораний привлечены силы предприятий, подведомственных ДАЗВ, подразделения ГСЧС и специализированная техника", – говорится в сообщении.

В ГАЗО уточнили, что в понедельник, 29 июня, был полностью ликвидирован пожар в одном из природоохранных научно-исследовательских отделений. На других участках продолжаются работы по локализации и предотвращению распространения огня. В Зону отчуждения направлены силы и средства сводного отряда ГСЧС в Киевской области.

В пресс-службе подчеркнули, что радиационный контроль осуществляется в непрерывном режиме с помощью автоматизированной системы мониторинга. Превышений контрольных уровней мощности эквивалентной дозы гамма-излучения не зафиксировано.

Как сообщал OBOZ.UA, в пятницу, 26 июня, несколько районов Киева накрыл смог. В воздухе чувствуется запах гари, а видимость на улицах снизилась.

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