В Черниговской области осудили администратора канала в Viber, где сообщали о местах вручения повесток: какое наказание ему назначили

Администратора анонимного канала в Viber в Черниговской области приговорили к наказанию за препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины. В чате участники распространяли информацию о местах нахождения военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов во время мобилизационных мероприятий.

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Мужчина был администратором канала в Viber с февраля 2025 года. Об этом говорится в приговоре Корюковского районного суда Черниговской области.

Сообщество насчитывало 243 участника, а попасть в него можно было по специальной ссылке-приглашению.

Канал использовался для обмена информацией о передвижениях сотрудников полиции и военнослужащих, задействованных в проведении мобилизационных мероприятий в Корюковском районе.

Администратор следил за сообщениями пользователей и контролировал активность в чате. По заключению суда, участники систематически публиковали сведения о расположении военнослужащих, их присутствии на блокпостах, а также об условиях несения службы.

"Систематически распространяли сообщения о дислокации и перемещении военнослужащих, их присутствии на блокпостах, условиях несения службы (вручение повесток, использование служебных автомобилей и техники) и т. д.", — указано в приговоре.

В суде обвиняемый полностью признал свою вину. Суд квалифицировал его действия по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины — препятствование законной деятельности ВСУ — и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы.

В то же время мужчину освободили от реального отбывания наказания с испытательным сроком. Ему установили испытательный срок продолжительностью три года.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Кобеляках мужчину признали виновным в препятствовании работе Вооружённых сил Украины из-за распространения информации о мобилизационных мероприятиях. Ему назначили пять лет лишения свободы с испытательным сроком в один год.

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