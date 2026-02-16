В Черкасской области у мужчины проверяли военно-учетные документы, а нашли наркотики: чем все закончилось

В Черкасской области мужчина предстал перед судом из-за хранения наркотических веществ. Их у него обнаружили правоохранители, когда остановили жителя области для проверки военно-учетных документов.

Видео дня

Сверток с каннабисом мужчина сам отдал полицейским, когда те спросили, имеет ли он при себе запрещенные вещества. Подробности сообщает местное издание 18000.com.ua.

Что известно

Подробности истории, произошедшей в селе Липлявое Черкасского района, журналистам стали известны из приговора Каневского горрайонного суда.

Как рассказывал во время судебного заседания сам обвиняемый, он как-то нашел в своем селе коноплю, сорвал ее и принес домой.

"Впоследствии сделал из нее сверток, который взял с собой на работу. По словам черкасчанина, по дороге его остановили полицейские, которые проверяли военно-учетные документы. Также у мужчины спросили, имеет ли он запрещенные вещества. На это житель села отдал правоохранителям сверток", – говорится в материале.

Суд признал обвиняемого виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 309 (хранение наркотических или психотропных веществ) УКУ. Мужчине назначили два года лишения свободы, однако, согласно ст. 75, приговор сразу заменили на год испытательного срока.

Решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Черкасской области мужчина отказался от мобилизации, потому что он христианин-баптист. Гражданин прошел военно-врачебную комиссию, был признан годным – и даже пришел за боевой повесткой, однако отказался служить, потому что "не может изменить присяге, которую дал Богу".

Лисянский районный суд признал его виновным по ст. 336 Уголовного кодекса Украины и назначил два года исправительных работ с отчислением в доход государства 20% его заработка.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!