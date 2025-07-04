В Черкасской области мужчина не явился в ТЦК по повестке и избежал наказания: как это удалось

В Черкасской области суд рассмотрел дело мужчины, которого обвиняли в умышленном уклонении от призыва по мобилизации. В итоге гражданин избежал ответственности.

Видео дня

Причиной для оправдания обвиняемого суд признал нарушение процедуры оповещения со стороны ТЦК. Подробности дела изложены в решении Драбовского районного суда Черкасской области, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Житель поселка Драбов предстал перед судом по подозрению в умышленном уклонении от призыва по мобилизации. Сторона обвинения утверждала, что мужчину 10 июля 2022 года информировали о необходимости прибыть на следующий день в территориальный центр комплектования для дальнейшего направления в воинскую часть.

Однако в определенное время гражданин в ТЦК не появился – несмотря на отсутствие уважительных причин, что стало причиной для сообщения о подозрении в умышленном уклонении от мобилизации.

В суде мужчина рассказал, что собирался выполнить требование о прибытии в ТЦК, однако неправильно понял сообщение. Из ТЦК ему позвонили вечером 10 июля, во время разговора он неправильно услышал назначенное время (14:00).

На следующее же утро, по словам мужчины, ему снова позвонили из ТЦК и сказали, что приходить не нужно. Больше с гражданином никто не контактировал. Об этом же в суде рассказала и соседка обвиняемого.

Суд обратил внимание на то, что во врученной мужчине повестке была указана другая дата, которая не упоминалась в обвинительном акте. А о необходимости прибыть в ТЦК 11 июля ему сообщили только по телефону, что не соответствует определенной законом процедуре оповещения. Сам факт звонка документально зафиксирован не был.

Исходя из указанного, суд решил, что умысла на уклонение от мобилизации в действиях мужчины не было, а государственные органы не обеспечили соблюдение процедуры вызова. Поэтому в действиях гражданина состава уголовного преступления суд не обнаружил, поэтому признал невиновным оправдал его.

Напомним, ранее стало известно, что в Винницкой области прислали повестку военнослужащему, который погиб на фронте. После огласки в ТЦК объяснили возможные причины того, как такое могло произойти. Там отметили, что причиной ошибки стал технический сбой в автоматизированной системе "Оберіг", которая генерирует повестки на основе имеющихся баз данных.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!