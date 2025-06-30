В Винницкой области прислали повестку военнослужащему, который погиб на фронте: как это объяснили в ТЦК

Винницкий территориальный центр комплектования оказался в центре скандала. Они прислали повестку военнослужащему. Но впоследствии оказалось, что он погиб на фронте.

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Впрочем, после огласки этого недоразумения, в ТЦК объяснили причину этой ошибки. Отмечается, что это произошло в результате технического сбоя в автоматизированной системе "Оберег", которая генерирует повестки на основе имеющихся баз данных.

"К сожалению, вследствие технической ошибки не состоялась надлежащая сверка с обновленными списками погибших защитников. Мы понимаем, что эта ситуация нанесла боль семье и близким Константина Геннадьевича, и искренне извиняемся за причиненные моральные страдания", – говорится в сообщении.

В ТЦК выразили искренние соболезнования родным и близким погибшего Героя. Погибшим оказался солдат Панков Константин Геннадьевич, который был верен присяге, стал на защиту государства и отдал свою жизнь, защищая Украину.

"Мы глубоко сожалеем из-за досадного случая, связанного с отправкой повестки на имя Константина Панкова", – добавили в ТЦК.

Там также заверили, что по данному факту уже проводится проверка, чтобы установить причины сбоя и принять необходимые меры для предотвращения таких случаев в будущем.

"Еще раз выражаем искренние извинения родным и близким Героя за этот недопустимый случай. Память о наших защитниках священна, и мы сделаем все возможное, чтобы такие ситуации не повторялись", – отметили в Винницком ТЦК

Напомним, что в мае 2025 года в Винницкой области мужчина отказался от получения боевой повестки и не явился в территориальный центр комплектования. За совершенные действия он получил 3 года заключения.

Кроме того, 26 мая в Виннице вспыхнул пожар в помещении районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Инцидент произошел около 7:30. Причиной возгорания стало короткое замыкание в электросети.

А вот в июне в Винницкой области мужчина два раза отказался получать повестки, аргументируя свои действия проблемами с сердцем. Во время судебного заседания он утверждал, что хотел справедливого заключения военно-врачебной комиссии. Обвиняемого признали виновным и назначили ему 3 года заключения условно с испытательным сроком на 2 года.

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