В боях под Авдеевкой погиб режиссер Игорь Малахов: он считался пропавшим без вести

В Донецкой области, возле села Степное вблизи Авдеевки, погиб украинский кинорежиссер Игорь Малахов. Ранее украинский защитник был признан пропавшим без вести.

Об этом сообщил кинорежиссер-документалист Владимир Тихий. Малахова удалось идентифицировать благодаря анализу ДНК.

Что известно

Как стало известно, Малахов погиб 29 декабря 2023 года. 26 апреля украинскому защитнику могло бы исполниться 60 лет.

По словам Тихого, когда он помогал узнать об обстоятельствах, при которых погиб Малахов, то стало известно, что он погиб во время обороны точек закрепления, куда зашел он и его группа, но оказалось, что оккупантов было куда больше. Вероятно, как он объясняет, Малахов мог погибнуть в бою с переформированными на тот момент наемниками ЧВК "Вагнер".

Панихида по Малахову состоится 21 апреля. Отпевание пройдет в Храме Святых Апостолов Петра и Павла на Берковецком кладбище Киева, а похоронят павшего воина на Аллее славы.

Что известно об Игоре Малахове

Игорь Малахов – украинский кинорежиссер-кинодокументалист, сценарист и историк, выпускник Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова и Всероссийского государственного института кинематографии.

Он также является автором документального фильма "Своя судьба. Сон" (1998), и занимал должность заместителя директора киностудии им. Александра Довженко по вопросам молодого кино в 1997-2000 гг.

