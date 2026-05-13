В Армия+ запустили курс 'Адаптация рекрута': как все работает с первого дня. Видео

Министерство обороны запустило в приложении Армия+ новый учебный курс "Адаптация рекрута", который "должен стать базой для каждого, кто только что одел униформу". Самое главное в новом курсе – это переход от теории к ответам на важные вопросы о выплатах, куда обращаться в случае нарушения прав и как выжить психологически в условиях первых недель службы.

Курс создан Министерством обороны в коллаборации с боевыми офицерами, юристами и психологами. Ведомство показало презентационный ролик нового учебного курса.

Чему учит "Адаптация рекрута"

Курс не перегружен лишней информацией и сосредоточен на четырех модулях, отметили в Минобороны. Эти модули названы "фундаментом службы". Это:

права военнослужащего, документы, выплаты и социальные гарантии;

взаимодействие с командованием и служба в подразделении:

психологическая адаптация, преодоление стресса и командное взаимодействие;

информационная безопасность и базовые правила ведения боевых действий.

Обучение построено на практических советах, которые нужны на службе.

Кто разработал курс

Курс создан юристами, психологами и непосредственно боевыми офицерами. Это инициатива Офиса военного омбудсмена и Генерального штаба ВСУ.

К разработке курса присоединились представители правозащитного центра "Принцип", военной школы "Боривитер", хорунжей службы 12-й бригады специального назначения НГУ "Азов" и ОО "Frontline Reforms".

"Запуск курса "Адаптация рекрута" – это еще один шаг, чтобы военные с первых дней службы имели четкое понимание процессов, своих прав и возможностей", – отмечают в Минобороны.

Что предшествовало

Новый курс создан на фоне сообщений, что Министерство обороны готовит "системные изменения" в процессе мобилизации и прохождения военно-врачебных комиссий. В частности, планируют исправить ошибки и повысить эффективность системы.

Ранее глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что в Украине мобилизация требует изменений не в самой системе, а в том, как она реализуется на практике. В частности, речь идет о случаях грубого или бесчеловечного обращения во время принудительного привода.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным уполномоченного ВР по правам человека Дмитрия Лубинец, в течение 2025 года Офис омбудсмена получил 6127 обращений о нарушениях прав граждан при проведении мобилизационных мероприятий. Это почти вдвое больше, чем в предыдущем, 2024 году. А с начала большой войны количество жалоб на ТЦК и СП выросло в 333 раза.

