'Каждый год цифра удваивается или утраивается': Лубинец сообщил о 'лавине жалоб' на ТЦК

В течение 2025 года Офис омбудсмена получил 6 127 обращений о нарушениях прав граждан во время проведения мобилизационных мероприятий. Это почти вдвое больше, чем в предыдущем, 2024 году. А с начала большой войны количество жалоб на ТЦК и СП выросло в 333 раза.

Видео дня

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Такую статистику он привел во время заседания временной следственной комиссии ВР по вопросам расследования возможных нарушений законодательства Украины в сфере обороны, антикоррупционного законодательства и соблюдения прав и свобод человека во время действия военного положения.

Количество жалоб на ТЦК выросло в 333 раза

По словам омбудсмена, в 2022 году в Офис уполномоченного поступило 18 обращений о возможных нарушениях прав при проведении мобилизационных мероприятий. После этого ежегодно эта цифра удваивалась или утраивалась, превратившись в лавину жалоб, которая свидетельствует о системном кризисе,

"Если сравнить начало полномасштабной агрессии со стороны РФ и настоящее, то количество жалоб на ТЦК и СП выросло в 333 раза. Я вижу, что каждый год эта цифра фактически удваивается или утраивается. Это уже не единичные случаи, а лавина жалоб, которые свидетельствуют, на мой взгляд, о системном кризисе, который мы срочно должны устранить", - отметил Лубинец.

Лубинец также предоставил статистику обращений граждан относительно возможных нарушений прав при проведении мобилизационных мероприятий:

2022 год – 18 жалоб

2023 год – 514 жалоб

2024 год – 3 312 жалоб

2025 год – 6 127 жалоб

На какие действия ТЦК больше всего жалуются украинцы

По словам чиновника, наиболее распространенными являются жалобы на незаконное ограничение свободы передвижения при задержании, доставку военнообязанных в ТЦК и СП, поверхностное проведение медицинских осмотров ВВК, нарушения при рассмотрении вопросов предоставления отсрочки от призыва, незаконное содержание лиц в помещениях ТЦК и СП до момента отправки в воинские части.

"Отдельно хочу отметить, что у нас есть отдельные случаи незаконного забора частных вещей, например, мобильных телефонов, работниками ТЦК и СП", – подчеркнул он.

Лубинец сообщил, что в 2025 году по материалам Офиса уполномоченного органы досудебного расследования внесли в Единый реестр досудебных расследований 34 сведения о совершении должностными лицами ТЦК и СП действий, имеющих признаки уголовных преступлений. По его словам, в 2025 году были открыты не менее 60 дисциплинарных производств.

Как сообщал OBOZ.UA, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец предложил изменить работу ТЦК. Он подчеркивает необходимость цифровизации, профессионального подбора кадров и соблюдении прав человека.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!