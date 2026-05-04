"Продолжается активная работа": в Минобороны рассказали о реформе мобилизации

В Министерстве обороны Украины готовят системные изменения в процессе мобилизации и прохождения военно-врачебных комиссий (ВВК). В частности, планируют исправить ошибки и повысить эффективность системы.

Об этом говорится в ответе Минобороны на запрос медиа. В ведомстве отметили, что сейчас анализируют недостатки и недоразумения, которые возникали во время медицинских осмотров в ТЦК. Параллельно разрабатывают системное решение, которое должно устранить ошибки и предотвратить их повторение.

В Минобороны также отметили, что процедура военно-врачебной экспертизы постепенно меняется. В частности, происходит цифровизация и совершенствование правил проведения медосмотров.

Вместе с тем в ведомстве объяснили, что ВВК определяет только пригодность к службе. Если у военнообязанного нет жалоб или медицинских документов, комиссия может ограничиться базовыми обследованиями. Также заключение можно обжаловать, как в досудебном порядке, так и через суд.

По данным Минобороны, продолжаются проверки, чтобы улучшить качество работы комиссий. В 2025 году провели 318 проверок деятельности ВВК, по результатам которых сменили более 130 руководителей комиссий.

Кроме этого, в ведомстве готовят ряд шагов для реформы мобилизационной системы. Среди них: улучшение обмена данными между государственными реестрами, запуск полноценного электронного кабинета для военнообязанных и предоставление врачам доступа к цифровым медицинским историям.

Также планируют изменить подход к мобилизации. Вместо массового оповещения могут внедрить принцип профессионального соответствия, когда в армию будут привлекать специалистов в соответствии с потребностями подразделений.

Напомним, ранее глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что в Украине мобилизация требует изменений не в самой системе, а в том, как она реализуется на практике. В частности, речь идет о случаях грубого или бесчеловечного обращения во время принудительного привода.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным уполномоченного ВР по правам человека Дмитрия Лубинец, в течение 2025 года Офис омбудсмена получил 6127 обращений о нарушениях прав граждан при проведении мобилизационных мероприятий. Это почти вдвое больше, чем в предыдущем, 2024 году. А с начала большой войны количество жалоб на ТЦК и СП выросло в 333 раза.

