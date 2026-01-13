Ужасная потеря: на войне погиб известный ученый и археолог. Фото

Алексей Войтюк, известный украинский археолог и ученый из Ривненской области, погиб на фронте. Он добровольно стал в ряды защитников Украины с первых дней полномасштабной войны. Гибель воина подтвердили после длительного периода ожидания и поисков. К этому времени он считался пропавшим без вести после боев в Донецкой области.

О гибели защитника стало известно в январе 2026 года. В Ривненском областном краеведческом музее сообщили о смерти своего коллеги и сотрудника. Информацию обнародовали на официальной странице учреждения в Facebook.

В сообщении музея говорится: "Чуда не произошло... Последняя надежда угасла. Теперь – официально. Ривненский областной краеведческий музей с глубокой болью сообщает: наша гордость и наш рыцарь... Алексей Войтюк возвращается на щите...".

Алексей Войтюк пропал без вести в 2023 году во время боевых действий вблизи Бахмута. С тех пор прошло три года ожидания, боли и надежды для его семьи, коллег и друзей.

В музее отметили, что эта потеря стала невосполнимой не только для близких, но и для всего музейного сообщества и украинской науки. Коллектив учреждения выразил искренние соболезнования родным и близким павшего защитника.

Также в сообщении отметили, что с Алексеем Войтюком будут прощаться в Ривне. В музее написали: "Алексей Петрович, ждем дома, в Ривне, чтобы отдать Вам последний долг. Честь".

Алексей Войтюк был известным археологом и реставратором, работал в Ривненском областном краеведческом музее. Он возглавлял группу археологов, которая проводила раскопки на территории Радивиловского района Ривненской области.

Напомним, OBOZ.UA рассказывал, как археологи под руководством Алексея Войтюка открыли уникальные памятники мезолитического периода в Ривненской области.

Тогда во время исследований в селах Серебряное и Крупец ученые обнаружили многочисленные артефакты различных исторических периодов. Среди находок были монеты литовско-польской эпохи, фрагменты керамики, стеклянная бусина времен Киевской Руси, орудия труда из кремния и наконечники стрел мезолитической эпохи.

