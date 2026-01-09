'Защищал родную Украину': на Харьковщине погиб Герой с Волыни. Фото

К сожалению, Украина все еще теряет своих лучших сыновей, Героев, ставших на защиту Родины. Так, в Олицком городском совете подтвердили гибель военнослужащего из села Метельное Владимира Вакульчука, которого более двух лет считали пропавшим без вести.

Павшему защитнику было 47 лет, он погиб в районе поселка Масютовка Харьковской области в результате вражеского обстрела. Печальную весть о гибели Героя принесла местная власть Олицка.

Что известно о Герое

Главный сержант, гранатометчик механизированного отделения, погиб еще 15 мая 2023 года в районе Масютовки. Герой погиб во время выполнения боевого задания, подчеркнули в громаде.

Владимир Вакульчук был верен военной присяге, и погиб, проявив стойкость и мужество, в результате вражеского обстрела.

"Низко склоняем головы в глубокой скорби перед светлой памятью Героя и выражаем искренние соболезнования родным, друзьям, близким и собратьям патриота своей Родины. Вечная память и слава украинскому Воину, который защищал родную Украину и каждого из нас", – отметили в Олицком горсовете.

Гибель украинских Героев

Напомним, что во Львове попрощались с молодым воином Алексеем Сабатом из Борислава. Защитник добровольцем ушел в армию еще в 2016-м, а после начала полномасштабного вторжения России вернулся в строй. Последний свой бой с россиянами Алексей принял на Покровском направлении 26 марта 2024 года.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевской области Владимир Пащенко. Воин отдал самую дорогую – жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

