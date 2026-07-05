Ужасная новость: защищая небо над Полтавской областью, погиб младший сержант Михаил Деряга. Фото

Выполняя боевую задачу по защите воздушного пространства от вражеских беспилотников в Полтавской области, погиб младший сержант Михаил Деряга. Воин погиб 30 июня возле села Старицковка Полтавского района вместе со своими соратниками.

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О гибели защитника сообщили на странице Нехворощанской общины в Facebook. Там выразили соболезнования родным и близким погибшего.

Что известно о защитнике

Михаил Васильевич Деряга родился 3 февраля 1989 года в селе Андреевка. После окончания Соколовобалковской средней школы учился на электромонтера в Полтавском профессиональном лицее.

Срочную военную службу он проходил в 95-й отдельной аэромобильной бригаде в Житомире. После увольнения в запас в 2009 году работал в Донецке сначала в полиции, а затем — на железной дороге.

В 2014 году Михаил Деряга женился. Вместе с женой Ольгой сначала жил в Днепре, а затем переехал в Мариуполь, где работал на заводе "Азовсталь". В семье родился сын Максим.

После начала полномасштабного вторжения России семья переехала в Соколовскую Балку. Там Михаил Деряга вступил в добровольческое формирование территориальной общины, а впоследствии работал механиком в Полтавской газонефтяной компании.

26 сентября 2023 года он добровольно подписал контракт с ВСУ. Проходил службу в должности старшего воздушного стрелка вертолетного звена вертолетной эскадрильи.

Церемония прощания с защитником состоится на кладбище села Андреевка. Дата и время похорон будут сообщены общиной дополнительно.

Напомним,на фронте погиб полицейский из Тернопольской области Иван Нагайовский. Жизнь Героя оборвалась 4 июля во время выполнения боевого задания.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Харьковской области во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий из села Нежиловичи Киевской области Леонид Лазюта. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 16 июня 2026 года.

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