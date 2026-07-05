Навсегда в строю: на войне погиб полицейский из Тернопольской области. Фото

На фронте погиб полицейский из Тернопольской области Иван Нагайовский. Жизнь Героя оборвалась 4 июля во время выполнения боевого задания.

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Об этом сообщили в Национальной полиции Украины. У погибшего остались мать, сын, невеста, родные и друзья.

"4 июля 2026 года во время выполнения боевого задания на востоке Украины погиб старший сержант полиции Иван Нагайовский – оператор беспилотных систем батальона полиции особого назначения "Стрелецкий" Главного управления Национальной полиции в Тернопольской области", – говорится в сообщении.

Что известно о Герое

Иван Нагайовский родился 12 сентября 1991 года в селе Трибуховцы Бучацкого района Тернопольской области. В органы внутренних дел он поступил в 2019 году.

Карьеру в полиции начал в секторе реагирования патрульной полиции, а впоследствии продолжил службу в роте патрульной службы полиции особого назначения "Тернополь".

В 2023–2025 годах выполнял боевые задачи в составе штурмового полка "Сафари" Объединенной штурмовой бригады Нацполиции "Лють". С января 2026 года занимал должность оператора беспилотных систем батальона полиции особого назначения "Стрелецкий" Главного управления Нацполиции в Тернопольской области.

За преданную службу, мужество и верность Присяге Ивана Нагайовского наградили наградой Офиса президента Украины "За оборону Украины".

"Иван Нагайовский был мужественным полицейским, ответственным побратимом и человеком, который до последнего оставался верным своему долгу и украинскому народу. Самую тяжелую боль от этой утраты сегодня разделяют его мать, сын, невеста, родные и друзья", – отмечается в сообщении.

Коллеги выразили глубокие соболезнования родным, друзьям и боевым побратимам погибшего, подчеркнув, что память о нем навсегда останется среди защитников Украины, а его мужество и преданность службе всегда останутся в сердцах близких, побратимов и всех, кого он защищал ценой собственной жизни.

Напомним, в боях в Харьковской области погиб стрелок из Кривого Рога Игорь Парасюк. Около двух лет он считался пропавшим без вести. В 2023 году Герой вступил в Вооруженные силы Украины и воевал в должности пулеметчика.

Как сообщал OBOZ.UA, в Харьковской области во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий из села Нежиловичи Киевской области Леонид Лазюта. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 16 июня 2026 года.

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