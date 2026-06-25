С честью выполнил свой долг: на фронте погиб военнослужащий из Киевской области Леонид Лазюта. Фото

В Харьковской области при выполнении боевого задания погиб военнослужащий из села Нежиловичи Киевской области Леонид Лазюта. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 16 июня 2026 года.

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Вечная память и слава Герою! Об этом в своём Telegram-канале сообщил мэр Макарова Вадим Токар.

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"16 июня 2026 года в Харьковской области во время выполнения боевого задания погиб житель Нижиловичей, солдат Леонид Николаевич Лазюта", – говорится в сообщении.

Герой родился 14 июня 1977 года в городе Чуднов Житомирской области. В 2010 году переехал на постоянное место жительства в село Нежиловичи.

Воин встал на защиту нашего государства в декабре 2025 года – служил водителем-электриком 3-го отделения ударных беспилотных авиационных комплексов. Он с честью выполнил свой воинский долг и отдал жизнь за каждого из нас.

"Склоняем головы в знак уважения к выполненному долгу и храним в сердцах светлую память о Защитнике Украины. Его с Победой ждали родные и близкие", – добавил Токар.

Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания на фронте погиб военный из Обуховского района Киевской области Виталий Кабанец. Сердце храброго украинского воина остановилось 1 декабря 2025 года.

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