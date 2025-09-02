'Ушел из семьи 27 лет назад': Княжицкий рассказал, что не так с историей об 'отце в отчаянии, который хочет искать сына' и поэтому убил Парубия

Нардеп Николай Княжицкий считает, что история об отце в отчаянии, который хочет искать сына и поэтому убил Андрея Парубия, странная. Потому что его никто не знал и не видел целых 27 лет, в отличие от других членов семьи погибшего воина.

Видео дня

Об этом парламентарий написал в своем Facebook. Он также отметил, что знает маму "Лемберга", Михаила, пропавшего без вести. Она известная писательница и фотограф.

"Его мать сотрудничает с Эспрессо. Я видел и самого Михаила. Они с группой львовян приехали тогда в 206 бат добровольцами. Батальон формировали в штабе нашей партии на Лаврской. Мы все, депутаты ЕС, записались туда в начале. Там же был и Андрей Парубий. Его фото в форме с оружием на блокпостах с тех времен. И Андрей, и Михаил и его мама Елена - патриоты Украины", – добавил Княжицкий.

Также нардеп рассказал о Кристине Парубий, племяннице погибшего политика, которая не раз в эфире "Эспрессо" представляла книгу о "Лемберге" и мероприятиях в его честь. По словам Княжицкого, погибший воин с Андреем Парубием в начале войны были вместе в одной части.

"Он (подозреваемый в убийстве Парубия. – Ред.) ушел из семьи 27 лет назад. У него был второй ребенок во втором браке, которого он тоже оставил и имел производство за неуплату алиментов. Поэтому рассказ о любящем отце – выдумка и легенда. А вот объект для вербовки это идеальный", – резюмировал свое мнение Княжицкий.

Стоит отметить, что OBOZ.UA удалось поговорить с первой женой подозреваемого и матерью Михаила-Виктора. Она обвинила задержанного в убийстве не только политика, но и в "убийстве" собственного сына. А вторая жена сказала нам, что пока не готова давать комментарии.

Ранее стало известно о том, что мать погибшего на фронте сына киллера Андрея Парубия, львовская писательница Елена Чернинька, издала книгу "Лемберг. Мамочка не плачь". "Лемберг" – позывной ее сына Михаила Сцельникова в ВСУ.

Напомним, что в убийстве украинского политика Андрея Парубия подозревают Михаила Сцельникова – теперь он стремится к быстрому вынесению приговора, чтобы, по его словам, иметь возможность поехать и найти тело своего погибшего сына. Речь идет о Михаиле-Викторе Сцельникова с позывным "Лемберг" – мужчина воевал в рядах 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Вооруженных сил Украины.

Убийство Парубия

Андрей Парубий был убит 30 августа на улице Ефремова во Львове. Убийца был одет как курьер и передвигался на электровелосипеде, в городе объявляли план "Сирена" для его задержания.

1 сентября источники OBOZ.UA информировали, что подозреваемого в убийстве Парубия задержали. По данным следствия, 52-летний житель Львова год следил за политиком, используя три разных автомобиля. Мужчине сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса.

По данным источников OBOZ.UA, подозреваемый в убийстве Парубия пошел на сотрудничество со спецслужбами России, когда разыскивал своего сына-военного, который пропал без вести на войне. Россияне заказали убийство в обмен на тело погибшего военнослужащего.

Сам же Михаил Сцельников говорит, что мотивом его поступка была "месть лично украинской власти". Он признал свою вину и заявил, что будет просить, чтобы его включили в списки на обмен на украинских военнопленных.

2 сентября подозреваемого отправили под стражу на 60 дней без права внесения залога.

В этот же день во Львове состоялось прощание с народным депутатом, бывшим председателем Верховной рады Андреем Парубием, которого убили 30 августа из огнестрельного оружия. Политика похоронили на Лычаковском кладбище.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!