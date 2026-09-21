Украинцев обманывают при найме на работу в Польше: топ-10 схем

Украинцы, которые ищут работу в Польше, все чаще сталкиваются с непрозрачными условиями трудоустройства. В частности, высокая ставка в вакансии может оказаться значительно ниже при оформлении, часть зарплаты могут привязать к премиям, а проблемы с документами или страховыми взносами человек иногда замечает только через несколько месяцев.

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Об этом OBOZ.UA рассказали в международной кадровой компании. Там объяснили: дело в том, что к концу 2025 года в Польше было зарегистрировано более 8,2 тыс. агентств занятости. При этом:

Конкуренция между ними высокая.

Поэтому часть компаний пытается привлечь кандидатов к максимально привлекательным условиям.

Но то, что написано в вакансии, не всегда совпадает с договором и реальной зарплатой.

Какие схемы используют для заманивания работников в Польше

Зарплата "в конверте".

При этой схеме официально платят лишь часть зарплаты . А остальные обещают выдавать наличными. Однако проблема в том, что неофициальную часть зарплаты могут просто не выплатить. Кроме того, социальные взносы рассчитываются только по официальному доходу.

"Неприятности могут возникнуть и при проверке документов. Польские органы видят информацию о регистрации работника в ZUS (Управление социального страхования. – Ред.) и уплате взносов. Если официальные данные не соответствуют реальной работе человека, это может вызвать дополнительные вопросы легальности его трудоустройства", – рассказали специалисты.

Отсутствие регистрации в ZUS.

Человеку могут сказать, что регистрацию оформят позже или что первый месяц можно работать без ZUS. Часто работник узнает о проблеме только тогда, когда заболел, проверил свою страховку или личный кабинет ZUS.

Поддельные медицинские документы.

Иногда работнику предлагают "не тратить время" на медосмотр и оформить необходимый документ другим способом. Однако, объясняется, для иностранца это серьезный риск. Ведь если поддельный документ используется при оформлении работы или документов на пребывание в Польше, могут возникнуть проблемы с легализацией. Кроме того, использование поддельных документов может повлечь за собой уголовную ответственность.

Манипуляции с налоговым резидентством.

При этой схеме, объясняется, агентство может предложить работнику подписать документ, в котором указано, что он якобы не является налоговым резидентом Польши. Что позволяет применить иной способ расчета налога.

"Однако налоговый статус определяется не просто заявлением человека. Учитывается, где находится центр его жизненных интересов и сколько времени он фактически пребывает в Польше. Если данные в документах не соответствуют реальной ситуации, налоговая служба может потребовать исправить декларацию и доплатить налог вместе с процентами", – рассказали аналитики.

Кроме того, отметили они, налоговые задолженности также могут создать дополнительные проблемы при оформлении документов на пребывание в Польше.

Оформление в качестве фиктивного студента.

Суть схемы: при определенных условиях студент до 26 лет, работающий по договору поручения, не уплачивает часть социальных взносов. Для недобросовестного агентства это способ сократить свои расходы.

Однако если фиктивный статус используется также в документах, связанных с правом на работу или пребывание в Польше, для работника ситуация становится особенно опасной. Ведь если выяснится, что человек фактически не был студентом, могут проверить и законность его работы за этот период.

Максимальная ставка вместо гарантированной.

"В вакансии, например, указывают 35-36 злотых в час. Кандидат воспринимает эту сумму как свою будущую ставку. После оформления выясняется, что гарантированная сумма ниже, а 35-36 злотых можно получить только при определенных условиях. Именно поэтому перед началом работы важно проверить, какая ставка гарантирована договором и от чего зависит остальная часть выплаты", – объяснили аналитики.

Высокая ставка, часть которой является премией.

Например, в вакансии указано 36 злотых в час. Но гарантированная ставка составляет 20 злотых, а еще 16 злотых работник получает только при выполнении определённых условий, например, за полную посещаемость. При этом больничный или пропущенная смена могут существенно уменьшить зарплату.

Манипуляции с учетом рабочего времени.

Иногда не учитывается часть смен, время подготовки к работе или другие периоды. При этом формально почасовая ставка остается прежней, но общая выплата становится меньше. В результате работник может фактически отработать 220 часов, но в расчете зарплаты увидеть только 180.

Неоплата сверхурочных и ночных часов.

При этой схеме все часы оплачиваются одинаково – без доплат за дополнительные или ночные часы. В результате можно ежемесячно терять значительную часть зарплаты.

Неожиданные удержания из зарплаты.

"В вакансии может быть указана хорошая ставка, но после первой выплаты работник видит значительно меньшую сумму. Причина может заключаться в дополнительных удержаниях за жилье, транспорт, рабочую одежду или другие расходы. Отдельный риск представляют различные "штрафы" или платежи, о которых человеку не сообщили во время набора", – объяснили аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, сразу 69% иностранных работников в Польше сталкивались с непрозрачными схемами формирования зарплаты через агентства занятости. Еще 57,8% попадали в такие ситуации 2 раза и более.

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