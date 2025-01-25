В Киеве на Оболони начали цвести подснежники. Фотофакт

В Оболонском районе Киева заметили первые предвестники весны. У одного из домов начали цвести подснежники.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Пользователи специально не рассказывают, где именно растут цветы, чтобы сберечь их.

"Весна на Оболони и первые подснежники", – говорится в сообщении.

На опубликованных в соцсети фото можно увидеть первые предвестники, которые появились в столице.

Подснежник – род растений семейства амариллисовых, подсемейства Amaryllidoideae. Насчитывает около 20 видов, произрастающих в Европе и на западе Азии. Цветы появляются сразу из-под снега ранней весной и живут совсем недолго.

Стоит добавить, что в Украине нельзя срывать, покупать и продавать подснежники, подснежники, крокусы и другие первоцветы. За это можно получить штраф – от 510 до 3655 грн. Редкие растения занесены в Красную книгу Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине во второй половине января в некоторых городах уже расцвели подснежники. Эти краснокнижные цветы заметили в Одессе, а также в Хмельницкой области.

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