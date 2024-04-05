Украину в выходные накроют дожди: синоптики дали детальный прогноз. Карта

В выходные 6 и 7 апреля в Украине ожидаются дожди. При этом температуру воздуха синоптики прогнозируют достаточно комфортную, кое-где до +20 градусов.

В целом по стране будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

В субботу, 6 апреля, в большинстве областей Украины ожидается отличная погода, хотя местами возможны кратковременные дожди и даже грозы, только на юге без осадков.

Ветер будет переменных направлений со скоростью 3 – 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться от +7 до +9 градусов Цельсия, а днем поднимется до +13…+18°С. В западных и южных областях будет теплее – до +16…+18 °С.

Воскресенье, 7 апреля, принесет немного измененную картину. Осадки будут преобладать в южных и центральных областях, в то время как в других регионах будет солнечно.

Ветер будет дуть с юго-западного направления со средней скоростью 5 – 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +6…+12 °С, а днем поднимется до +15…+18 °С. В центральных областях местами будет еще теплее – до +20 °С.

Напомним, в Киеве 2 и 3 апреля фиксировали рекорды максимальной скорости ветра. В частности, во вторник она достигла 19 м/с (68 км/ч), что превысило предыдущее максимальное значение для этого дня, зарегистрированное в 2018 году.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная зима 2023-2024 годов стала третьей в рейтинге самых теплых в Киеве с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 14 температурных рекордов.

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