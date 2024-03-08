Украину в выходные накроют дожди: синоптики дали детальный прогноз. Карта

В Украине в выходные (9 и 10 марта) во всех областях ночью ожидаются небольшие морозы. Есть вероятность несильных дождей.

Прогноз погоды опубликовали синоптики Укргидрометцентра на своем сайте. В субботу ветер будет 3-5 метров в секунду, но в воскресенье он усилится до 7-12 метров в секунду.

В субботу, 9 марта, самая высокая температура днем прогнозируется на западе и юге (до +11 градусов максимум). В других регионах будет до +6.

Ночью самый сильный мороз ожидается в Ивано-Франковской и Черновицкой областях – до -6 градусов.

В Киеве в первый выходной день недели ожидается от -3 до -5 ночью и от +2 до +4 днем.

В воскресенье, 10 марта, ночная температура по Украине будет примерно такой же, как и 9 марта. Однако днем в некоторых областях воздух прогреется на несколько градусов больше – кроме восточной и северо-восточной части, где потепления не прогнозируется.

В Киеве в воскресенье в темное время суток будет от -3 до -5, в светлое – от +5 до +7 градусов.

Как писал OBOZ.UA:

– Ранее синоптик Наталья Диденко предупреждала, что в Украине с 6 марта ожидается волна похолодания. В целом погода в первой половине месяца останется нестабильной.

– Февраль 2024-го в Киеве стал вторым в рейтинге самых теплых в столице после 2002 года. В течение месяца было зафиксировано восемь температурных рекордов.

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