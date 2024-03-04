Украину ждут погодные качели: синоптик дала подробный прогноз. Карта

В Украине с 6 марта ожидается волна похолодания. В целом погода в первой половине месяца останется нестабильной.

О метеокачелях предупредила синоптик Наталья Диденко на своем канале в Telegram. Она поделилась диаграммой, которая иллюстрирует перепады температуры в Киеве.

Эксперт ожидает, что в период с 6 по 9 марта практически по всей Украине будет холодно. Потом на несколько дней потеплеет, но уже с 12 по 15 марта снова ожидается похолодание.

"Как видите, неделя будет меняющейся, не прячьте теплые куртки и особенно шапки – еще и померзнем немного, и мокрого снега увидим", – посоветовала Диденко.

Она уточнила: днем 6 марта по стране будет не выше +1...+6 градусов, теплее только в южных регионах и на Закарпатье. В ночные часы – небольшой мороз.

В западных областях в среду местами может пройти мокрый снег.

"Еще раз предупреждаю – неделя, кроме завтрашнего дня (5 марта. – Ред.) будет холодной, со свежим воздухом и веселым мартовским солнышком", – написала синоптик.

Как сообщал OBOZ.UA, февраль 2024-го в Киеве стал вторым в рейтинге самых теплых в столице после 2002 года. В течение месяца было зафиксировано восемь температурных рекордов.

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