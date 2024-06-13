Украину снова накроет непогода: синоптики уточнили прогноз на пятницу. Карта

В пятницу, 14 июня, в Украине сохранится дождливая погода. Грозы ожидаются в большинстве областей, сухо будет только на Закарпатье, в Крыму, на Сумщине, Харьковщине, Донетчине, Луганщине и Запорожье, температура воздуха местами достигнет +30 градусов.

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Такой прогноз обнародовали в Украинском гидрометеорологическом центре. По данным синоптиков, в пятницу будет облачно с прояснениями.

Ночью кратковременные дожди, местами грозы – в западных, в Житомирской, Винницкой и Одесской областях.

Днем осадки ожидаются на всей территории Украины, кроме Крыма, восточных и Запорожской областей.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

В западных, северных областях и Винницкой ночью +10...+15 градусов, днем +18...+23.

На остальной территории ночью +14…+19, днем +22…+27 градусов, в юго-восточной части до +30.

В Киевской области облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, по области местами грозы. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью +10...+15, днем +18...+23.

В Киеве ночью +13...+15, днем +21...+23.

В Укргидрометцентре также рассказали, что в Киеве 12 июня было зафиксировано рекордное количество осадков – 50,1 мм, что на 25,5 мм больше, чем предыдущий рекорд 1891 для этой даты, когда выпало 24,6 мм осадков. В столице за сутки выпало 68% месячной нормы осадков.

Как сообщал OBOZ.UA, май 2024 года в Киеве вошел в десятку самых сухих с 1891 года. Самую высокую температуру воздуха в столице зафиксировали 28 числа.

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