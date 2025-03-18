Украину накрыло похолодание со снегом: синоптик рассказала, когда отступят ночные морозы

После аномального для начала марта тепла в Украину вернулись морозы и снег. В ближайшие дни ночная температура местами может опускаться до -13 градусов.

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Холодная погода сохранится на территории нашей страны до 19 марта. Об этом в эфире телемарафона рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

По ее словам, ночная температура в ближайшие дни будет удерживаться в пределах -8…0 градусов. При этом в Карпатах температура может опуститься даже до -13 градусов.

Также в первой половине недели через территорию Украины будут проходить малоактивные атмосферные фронты. Это в свою очередь повлечет за собой осадки в виде небольшого мокрого снега.

Кроме того, атмосферный фронт свидетельствует об усилении ветра с порывами до 15-20 метров в секунду в южных, центральных и восточных областях.

По словам синоптика, 19 марта почти во сей территории Украины ожидаются осадки. Сухо будет только в западных и большинстве южных областей.

Потепление прогнозируется уже с 20 марта. Ночью температура начнет подниматься до отметок -5…+1 градуса. При этом дневная температура повысится до +10…+13 градусов.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптик УкрГМЦ Наталья Птуха отметила, что в марте прогнозировать погоду сложно, поскольку это переходный месяц между холодным и теплым сезоном. По ее словам, 19-20 марта в Украине снова могут быть дождевые атмосферные фронты.

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