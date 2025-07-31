Украину накроет антициклон: какой будет погода в пятницу, 1 августа

В первый день августа Украину накроет антициклон по имени Gabriele. Погода преимущественно будет сухой. Небольшие дожди с грозами ожидаются только в Житомирской, Ровенской и Хмельницкой областях.

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Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. Она напомнила, что 1 августа отмечается праздник Маковея. И погода будет синоптически спокойной.

"Дай Бог, чтобы и не только синоптически. Погоду всей территории будет определять антициклон. А вы же знаете, когда антициклон – везде сухо", – отметила она.

По прогнозу Наталки Диденко, температура воздуха в большинстве областей Украины будет комфортной. Днем +23+28 градусов, на юге и востоке +29+32 градуса. Но не +36.

"В Киеве август начнется солнечной сухой умеренно теплой погодой, в течение дня до +25 градусов. Для прогноза погоды на завтра, согласен, поздновато немного, но пусть уже будет. Непростые дни, тяжелые, но мы завтра все равно будем вместе и в справедливости, и в горе также, они все равно повиздыхают, хоть в каком смысле, а мы как делали шулики на Маковея, так и будем делать", – добавила Диденко.

Ранее также сообщалось, что в первые дни августа погода в Украине в большинстве регионов будет достаточно комфортной. Настоящий температурный пик на уровне +35... +37 градусов ожидается лишь в отдельные дни и в отдельных регионах востока и юга страны. Свежий ветер с северо-запада будет защищать от жары большую часть страны. Погода фактически стабилизируется. Однако на следующей неделе возможны колебания температур.

Напомним, весна 2025 года в Киеве заняла 10-е место среди самых теплых с начала проведения наблюдений за погодой. В течение трех месяцев климатологи зафиксировали 17 температурных рекордов.

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