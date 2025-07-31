Свежий ветер защитит Украину от жары, но местами может быть до +37: в Гидрометцентре озвучили прогноз погоды на начало августа

В первые дни августа погода в Украине в большинстве регионов будет достаточно комфортной. Пики жары на уровне +35... +37 градусов ожидается лишь в отдельные дни и в отдельных регионах востока и юга страны. Свежий ветер с северо-запада будет защищать от жары большую часть страны. Погода фактически стабилизируется. Однако, на следующей неделе возможны колебания температур.

Видео дня

Подробным прогнозом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA поделилась синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

Погода в Украине будет выравниваться

Очень резких изменений погоды в течение ближайших семи дней в Гидрометцентре не ожидают. "Конечно, будут определенные колебания синоптических процессов, но в прогнозируемом периоде большой жары или, наоборот, похолодания не будет. Зато ситуация будет стабилизироваться, и распределение температурного фона будет несколько равномернее, однороднее", – объяснила синоптик.

В ближайшие несколько дней активность атмосферного фронта будет уменьшаться, а давление будет повышаться. Поэтому в большинстве областей ожидается сухая погода без осадков. Только на Закарпатье возможны небольшие кратковременные дожди, иногда с грозами.

Северо-западный ветер принесет свежую воздушную массу, поэтому сильная жара задержится лишь на Луганщине, сообщила Наталья Птуха. Зато на территории остальных областей температура может немного снизиться. На несколько дней ночи станут прохладнее, до +12... +17 градусов, но "дневные температуры будут в достаточно комфортных пределах, +21... +28 градусов", – добавила она. На юге и юго-востоке Украины ночью синоптики ожидают +16... +23 градуса, днем +17... +33 градуса.

Погода на выходных: от +14 до +35

На выходных будет достаточно спокойная погодная ситуация с похожими температурными показателями, рассказала синоптик. С воскресенья, 3 августа, на юго-востоке Украины, а 4 августа на левобережье синоптики прогнозируют кратковременные дожди и грозы. Однако, в большинстве регионов будет погода без дождей.

При этом, температурный фон не претерпит значительных изменений. Ночью в большинстве регионов будет +14... +19 градусов, на юге и востоке +18... +23 градуса. Дневные максимумы ожидаются на уровне +24... +30 градусов. В то же время, на юго-востоке температуры начнут повышаться – там синоптики ожидают до +34 градусов, локально возможны и +35 градусов, сообщила Наталья Птуха.

В начале следующей недели в Украину могут прийти атмосферные фронты

В начале следующей недели могут быть новые атмосферные фронты, а следовательно колебания температуры. "Если днем дождь, то может быть на несколько градусов прохладнее, если солнце не прогревает приземный слой воздуха", – объяснила синоптик.

В то же время, кардинальных изменений погоды пока не ожидается, добавила она.

Погода в Карпатах на выходных

В субботу и воскресенье, 2 и 3 августа, ночи в Карпатах будут преимущественно без осадков, а днем возможны небольшие кратковременные дожди, местами с грозами. В то же время, температуры будут довольно комфортными: ночью около +15 градусов, а днем +20 и выше.

Выходные на побережье Черного моря

На выходных синоптики предусматривают в Одесской области погоду без осадков. При этом днем возможны +30... +32 градуса, ночью около +20... +22 градусов. Температура воды на побережье Черного моря – комфортные +26... +27 градусов.

Детальный прогноз погоды в Украине для всех регионов от Укргидрометцентра

Украинский гидрометцентр опубликовал погодные карты для каждого региона Украины до 4 августа. Из них видно, что погодная ситуация в стране в течение этих дней будет отличаться от региона к региону.

В пятницу, 1 августа, осадков в стране не предвидится. В части регионов будет царить достаточно комфортная погода без особой жары, до +25 градусов днем, в частности, на севере, в центре и северо-западе. Однако, в этот день в Украине будут и температуры свыше +30 градусов. На востоке и юге страны синоптики прогнозируют дневной температурный максимум на уровне +32 градусов.

В субботу, 2 августа, на западе страны ожидаются кратковременные дожди. При этом, общий температурный фон вырастет на несколько градусов, в частности, и в западных регионах. На большинстве территории Украины температуры днем составят +25... +28 градусов, в ночные часы +14... +17 градусов. На юге страны синоптики прогнозируют жару до +33 градусов.

В воскресенье, 3 августа, кратковременные дожди возможны на западе страны, в Херсонской, Луганской и Донецкой областях. Температуры несколько вырастут по сравнению с предыдущим днем. Так, до +28... +29 градусов ожидается на севере, в центре и на западе страны. Зато на востоке и юге материковой Украины воздух днем будет прогреваться до +34 градусов. Температурный рекорд на уровне +37 градусов может быть установлен в Запорожье, в Херсонской области и в Крыму.

В понедельник, 4 августа, ожидаются погодные изменения в сторону понижения температуры. Кратковременные осадки возможны на западе, на востоке, в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Херсонской областях и в Крыму. На западе страны воздух не будет прогреваться выше +25 градусов, в северной части +29 градусов. На остальной территории будут господствовать дневные температуры на уровне +30... +34 градуса. Рекордные +37 градусов могут быть зафиксированы в Крыму.