День памяти Героев Небесной Сотни: хронология событий и список имен
В Украине 20 февраля является скорбным днем, ведь на эту дату приходится День памяти Героев Небесной Сотни. Ежегодно мы чтим подвиг участников Революции Достоинства и вспоминаем имена всех погибших.
Как указывает Институт национальной памяти, эта дата была выбрана потому, что именно 20 февраля 2014 года в центре Киева погибло наибольшее количество протестующих – 48 человек. В другие дни Революции Достоинства были убиты и смертельно ранены еще 54 участника мирных акций зимы 2013-2014 годов. Пятеро активистов отдали жизнь, защищая демократические ценности и территориальную целостность Украины весной 2014 года. Вместе их назвали Героями Небесной Сотни.
Расстрелы на Майдане и прилегающих улицах стали кульминацией Революции Достоинства. Зимой 2013-2014 года украинское общество восстало против власти, которая навязывала возвращение к постсоветской модели отношений с народом, декларировала отход от политики "многовекторности" и официально отказалась от утверждения европейского демократического курса. Несогласие стоило очень дорого – страна потеряла более 100 неравнодушных и активных граждан. Чтобы почтить погибших в борьбе за права и свободы человека, демократию и европейское будущее Украины, был введен этот памятный день.
В общем Революция Достоинства длилась 94 дня – начались акции протеста 21 ноября 2013 года и продолжались до 22 февраля 2014 года. Народное возмущение вызвали резкое изменение внешнеполитического курса государства и дальнейшие антиконституционные действия власти. Центром протестов стал майдан Независимости в Киеве и прилегающие улицы – Крещатик, Михаила Грушевского, Институтская. Начавшись как акция в поддержку евроинтеграции, протест перерос в масштабное движение гражданского неповиновения против коррупции, злоупотреблений и нарушений прав человека, которые набирали все большую силу при президентстве Виктора Януковича. Попытки силового подавления акций привели к обострению противостояния и многочисленным жертвам. Погибших участников протестов назвали Небесной Сотней, а впоследствии к ним причислили и тех активистов, которые погибли весной 2014 года.
Революция Достоинства имела определяющие исторические последствия. Она привела к падению режима Януковича, восстановлению курса на евроинтеграцию и подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС. Мир увидел, что украинцы готовы защищать свою независимость и демократические свободы. Среди важных результатов – начало реформ, активизация гражданского общества, развитие волонтерского движения, процессы децентрализации и декоммунизации, обновление политической элиты.
Символическое название "Небесная Сотня" возникло по аналогии с названиями структурных подразделений сил Самообороны Майдана, которые называли сотнями. Впервые эта формулировка прозвучала во время прощания с погибшими 21-22 февраля 2014 года на майдане Независимости. Уже в конце февраля это название закрепилось на официальном уровне.
К Героям Небесной Сотни относятся 107 человек разного возраста, национальности и вероисповедания – граждане Украины, Беларуси и Грузии. Самому младшему погибшему было 17 лет, самому старшему – 82. Среди тех, кто отдали свою жизнь, – трое женщин. Первым из Героев стал Павел Мазуренко, который умер 22 декабря 2013 года от полученных побоев. Последним – Виктор Орленко, который умер 3 июня 2015 года из-за осложнений после ранения во время событий 18 февраля 2014 года.
Вот имена всех 107 Героев Небесной Сотни
Павел Мазуренко
Тарас Слободян
Юрий Вербицкий
Сергей Нигоян
Михаил Жизневский
Роман Сеник
Виктор Хомяк
Богдан Калиняк
Александр Бадера
Сергей Синенко
Сергей Дидыч
Владимир Кищук
Сергей Шаповал
Игорь Сердюк
Зураб Хурция
Антонина Дворянец
Андрей Корчак
Владимир Наумов
Александр Плеханов
Яков Зайко
Виталий Васильцов
Сергей Бондарев
Владимир Кульчицкий
Дмитрий Максимов
Василий Прохорский
Виктор Прохорчук
Андрей Черненко
Владимир Топий
Александр Клитинский
Вячеслав Веремий
Валерий Брезденюк
Александр Капинос
Максим Горошишин
Юрий Пасхалин
Виктор Чернец
Дмитрий Пагор
Виктор Швец
Владимир Бойкив
Иван Городнюк
Роман Гурик
Роман Вареница
Иван Пантелеев
Роман Точин
Виктор Чмиленко
Олег Ушневич
Игорь Ткачук
Александр Царек
Устим Голоднюк
Александр Щербанюк
Игорь Костенко
Иосиф Шилинг
Юрий Паращук
Николай Дзявульский
Богдан Сольчаник
Сергей Бондарчук
Василий Мойсей
Сергей Байдовский
Георгий Арутюнян
Назар Войтович
Эдуард Гриневич
Анатолий Жаловага
Владимир Жеребной
Сергей Кемский
Андрей Мовчан
Виталий Смоленский
Андрей Дигдалович
Богдан Вайда
Игорь Дмитрив
Анатолий Корнеев
Виталий Коцюба
Валерий Опанасюк
Николай Панькив
Александр Храпаченко
Максим Шимко
Иван Блёк
Иван Тарасюк
Леонид Полянский
Андрей Саенко
Евгений Котляр
Игорь Пехенько
Владимир Чаплинский
Алексей Братушка
Александр Балюк
Владимир Мельничук
Давид Кипиани
Андрей Цепун
Людмила Шеремет
Богдан Илькив
Александр Подрыгун
Игорь Бачинский
Михаил Костышин
Владислав Зубенко
Артем Мазур
Андрей Позняк
Василий Шеремет
Иван Наконечный
Ольга Бура
Василий Аксенин
Дмитрий Чернявский
Петр Гаджа
Василий Сергиенко
Анатолий Нечипоренко
Владимир Рыбак
Юрий Поправка
Юрий Дяковский
Юрий Сидорчук
Виктор Орленко
