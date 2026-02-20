День памяти Героев Небесной Сотни: хронология событий и список имен

В Украине 20 февраля является скорбным днем, ведь на эту дату приходится День памяти Героев Небесной Сотни. Ежегодно мы чтим подвиг участников Революции Достоинства и вспоминаем имена всех погибших.

Как указывает Институт национальной памяти, эта дата была выбрана потому, что именно 20 февраля 2014 года в центре Киева погибло наибольшее количество протестующих – 48 человек. В другие дни Революции Достоинства были убиты и смертельно ранены еще 54 участника мирных акций зимы 2013-2014 годов. Пятеро активистов отдали жизнь, защищая демократические ценности и территориальную целостность Украины весной 2014 года. Вместе их назвали Героями Небесной Сотни.

Расстрелы на Майдане и прилегающих улицах стали кульминацией Революции Достоинства. Зимой 2013-2014 года украинское общество восстало против власти, которая навязывала возвращение к постсоветской модели отношений с народом, декларировала отход от политики "многовекторности" и официально отказалась от утверждения европейского демократического курса. Несогласие стоило очень дорого – страна потеряла более 100 неравнодушных и активных граждан. Чтобы почтить погибших в борьбе за права и свободы человека, демократию и европейское будущее Украины, был введен этот памятный день.

В общем Революция Достоинства длилась 94 дня – начались акции протеста 21 ноября 2013 года и продолжались до 22 февраля 2014 года. Народное возмущение вызвали резкое изменение внешнеполитического курса государства и дальнейшие антиконституционные действия власти. Центром протестов стал майдан Независимости в Киеве и прилегающие улицы – Крещатик, Михаила Грушевского, Институтская. Начавшись как акция в поддержку евроинтеграции, протест перерос в масштабное движение гражданского неповиновения против коррупции, злоупотреблений и нарушений прав человека, которые набирали все большую силу при президентстве Виктора Януковича. Попытки силового подавления акций привели к обострению противостояния и многочисленным жертвам. Погибших участников протестов назвали Небесной Сотней, а впоследствии к ним причислили и тех активистов, которые погибли весной 2014 года.

Революция Достоинства имела определяющие исторические последствия. Она привела к падению режима Януковича, восстановлению курса на евроинтеграцию и подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС. Мир увидел, что украинцы готовы защищать свою независимость и демократические свободы. Среди важных результатов – начало реформ, активизация гражданского общества, развитие волонтерского движения, процессы децентрализации и декоммунизации, обновление политической элиты.

Символическое название "Небесная Сотня" возникло по аналогии с названиями структурных подразделений сил Самообороны Майдана, которые называли сотнями. Впервые эта формулировка прозвучала во время прощания с погибшими 21-22 февраля 2014 года на майдане Независимости. Уже в конце февраля это название закрепилось на официальном уровне.

К Героям Небесной Сотни относятся 107 человек разного возраста, национальности и вероисповедания – граждане Украины, Беларуси и Грузии. Самому младшему погибшему было 17 лет, самому старшему – 82. Среди тех, кто отдали свою жизнь, – трое женщин. Первым из Героев стал Павел Мазуренко, который умер 22 декабря 2013 года от полученных побоев. Последним – Виктор Орленко, который умер 3 июня 2015 года из-за осложнений после ранения во время событий 18 февраля 2014 года.

Вот имена всех 107 Героев Небесной Сотни

Павел Мазуренко

Тарас Слободян

Юрий Вербицкий

Сергей Нигоян

Михаил Жизневский

Роман Сеник

Виктор Хомяк

Богдан Калиняк

Александр Бадера

Сергей Синенко

Сергей Дидыч

Владимир Кищук

Сергей Шаповал

Игорь Сердюк

Зураб Хурция

Антонина Дворянец

Андрей Корчак

Владимир Наумов

Александр Плеханов

Яков Зайко

Виталий Васильцов

Сергей Бондарев

Владимир Кульчицкий

Дмитрий Максимов

Василий Прохорский

Виктор Прохорчук

Андрей Черненко

Владимир Топий

Александр Клитинский

Вячеслав Веремий

Валерий Брезденюк

Александр Капинос

Максим Горошишин

Юрий Пасхалин

Виктор Чернец

Дмитрий Пагор

Виктор Швец

Владимир Бойкив

Иван Городнюк

Роман Гурик

Роман Вареница

Иван Пантелеев

Роман Точин

Виктор Чмиленко

Олег Ушневич

Игорь Ткачук

Александр Царек

Устим Голоднюк

Александр Щербанюк

Игорь Костенко

Иосиф Шилинг

Юрий Паращук

Николай Дзявульский

Богдан Сольчаник

Сергей Бондарчук

Василий Мойсей

Сергей Байдовский

Георгий Арутюнян

Назар Войтович

Эдуард Гриневич

Анатолий Жаловага

Владимир Жеребной

Сергей Кемский

Андрей Мовчан

Виталий Смоленский

Андрей Дигдалович

Богдан Вайда

Игорь Дмитрив

Анатолий Корнеев

Виталий Коцюба

Валерий Опанасюк

Николай Панькив

Александр Храпаченко

Максим Шимко

Иван Блёк

Иван Тарасюк

Леонид Полянский

Андрей Саенко

Евгений Котляр

Игорь Пехенько

Владимир Чаплинский

Алексей Братушка

Александр Балюк

Владимир Мельничук

Давид Кипиани

Андрей Цепун

Людмила Шеремет

Богдан Илькив

Александр Подрыгун

Игорь Бачинский

Михаил Костышин

Владислав Зубенко

Артем Мазур

Андрей Позняк

Василий Шеремет

Иван Наконечный

Ольга Бура

Василий Аксенин

Дмитрий Чернявский

Петр Гаджа

Василий Сергиенко

Анатолий Нечипоренко

Владимир Рыбак

Юрий Поправка

Юрий Дяковский

Юрий Сидорчук

Виктор Орленко

