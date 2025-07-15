Украинцы начали массово получать штрафы за необновление данных в Резерв+: что происходит и почему в сети возмущены

Тысячи военнообязанных украинцев начали получить уведомления в приложении "Резерв+" о начислении штрафа за якобы необновление военно-учетных данных. Согласно ст. 210-1 "Кодекса Украины об административных правонарушениях" от украинцев требуют заплатить штраф 17 тыс. гривен, при этом предоставляют "скидку" в 50%.

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Украинцы, получившие уведомления о штрафе, уверены, что не нарушали законодательство, поэтому возмущены ситуацией. Старший научный сотрудник Института физики НАН Украины, общественный деятель Антон Сененко рассказал в Facebook, что тоже столкнулся с этой проблемой, и объяснил, почему возник такой резонанс.

Кто и почему получил уведомление о штрафе

По словам Сененко, за последние два дня тысячи, а может и миллионы мужчин получили в "Резерв+" сообщение о том, что они не обновили свои данные вовремя (до 16.07.2024) и штраф за это нарушение составляет 17 тыс. гривен. Он объяснил, что такая рассылка произошла в связи с добавленными новациями в "Резерв+", и она же вводит в заблуждение людей, которые вовремя обновляли данные и не имели никаких проблем с ТЦК.

При этом если на титульной странице приложения появляется уведомление красным цветом, это означает, что действительно верифицировано нарушение и человеку в любом случае следует идти в ТЦК СП, чтобы разобраться, что произошло, сколько и куда платить, когда проходить медкомиссию, в какую бригаду мобилизовываться.

Однако если "Резерв+" на титульной странице нет уведомления красным цветом, следует разбираться с нюансами. Это может значить, что никакого штрафа не существует вообще и даже протокола, на основе которого он вынесен. Сененко возмутился, что разработчики "Резерв+" выбирают такой агрессивный тон по отношению к людям, которые вероятно ничего не нарушали.

Несоответствие электронных и бумажных данных

Общественный деятель объяснил, что приложение "Резерв+" подтягивает информацию из реестра, который вручную собирает ТЦК, и если какая-либо информация была пропущена, то и в "Резерв+" не будет информации о том, что военно-учетные данные человека обновлены и штраф ему не грозит.

Сененко отметил, что, если человек своевременно обновил данные, но в ТЦК эта информация почему-то не была внесена в реестр "Резерв+" датой обновления данных считает установки приложения на телефон. Следовательно, видя несоответствие данных, приложение "Резерв+" автоматически пишет, что у человека просрочка обновления данных. Однако общественный деятель возмутился, что вместо рекомендации обратиться в ТЦК, человеку сразу угрожают штрафом.

Приложение "Резерв+" сразу предлагает признать нарушение самостоятельно и создать заявление в своем кабинете на оформление штрафа, но это нарушение может не существовать в природе. Это может быть проблема со стороны ТЦК и реестра.

Возле ТЦК возникли огромные очереди

После получения уведомления о штрафе тысячи мужчин пошли в ТЦК, чтобы выяснить ситуацию. В связи с огромными очередями возник коллапс. Тысячи человек, которые ничего противозаконного не делали, должны из-за ошибки в приложении доказывать в ТЦК, что они ни в чем не виновны.

При этом мужчина отметил, что сотрудники ТЦК говорят, что они к "Резерв+" не имеют никакого отношения, штрафов никому не выписывали и не должны разбираться с проблемами мобильного приложения.

Реакция украинцев на несуществующие штрафы

Очередное "ноу-хау" в приложении "Резерв+" вызвало возмущение среди украинцев. Многие граждане отметили, что сталкиваются с похожими проблемами, а также рассказывают о других путаницах с документами.

В частности, граждане Украины возмущены, что при отсутствии реального протокола об административном нарушении, мобильное приложение фактически самостоятельно придумало штраф.

Также в сети обратили внимание, что никакой закон не позволяет приложению "Резерв+" рассылать предупреждения о штрафе по своему усмотрению. Украинцы отметили, что такая ситуация не только приводит к очередям в ТЦК, но как следствие, снижает тем мобилизации, ведь люди вынуждены заниматься решением несуществующих штрафов.

Как ранее писал OBOZ.UA, Резерв+ – это украинское мобильное приложение, позволяющее военнообязанным обновлять свои учетные данные и получать информацию о себе в реестре "Оберег". Проект запустили 18 мая 2024 года.

Напомним, военнообязанные граждане Украины могут проверить, не находятся ли они в розыске, двумя основными способами. Нужно либо подать официальный запрос в территориальный центр комплектования и социальной поддержки по месту регистрации, либо воспользоваться приложением Резерв+.

О том, кому и в каких случаях нужно заменить военно-учетный документ, читайте в нашем материале по ссылке.

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