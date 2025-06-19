Военный билет нового образца: кому и в каких случаях нужно заменить военно-учетный документ
Кабинет Министров утвердил обновленную форму военно-учетного документа, которая с 18 мая 2024 года официально вступила в силу наряду с законом о мобилизации. Те документы, которые были выданы до этого срока, остаются в силе до обмена на новый образец.
Постановление №559 от 16 мая 2024 года вступило в силу вместе с обновленным законом о мобилизации № 3633-ІХ от 18 мая, говорится на сайте Кабмина. Теперь военнообязанные в Украине могут выбрать удобный для себя способ получения военно-учетного документа – цифрового или бумажного.
Отныне военно-учетный документ будет оформляться в двух форматах:
- электронном – через Электронный кабинет военнообязанного, Государственный веб-портал электронных публичных услуг в сфере нацбезопасности и обороны или через приложение "Дія" (после технического внедрения);
- бумажном – на специальном бланке, утвержденном постановлением правительства от 16 мая 2024 года №559.
Каждый гражданин может иметь только один действительный военно-учетный документ в бумажной форме.
Сведения в военном билете должны полностью соответствовать данным в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов. В случае расхождений в графах 1-5, 13 и 14 документ будет считаться недействительным.
Какие виды военно-учетных документов есть в Украине
Сейчас в Украине есть несколько видов военно-учетного документа:
- приписное (для несовершеннолетних, которые стали на учет, но еще не являются военнообязанными);
- военный билет или удостоверение офицера запаса;
- временное удостоверение;
- военно-учетный документ на бланке нового образца;
- электронный военно-учетный документ (в приложении Резерв+).
Кому нужно получать новый военно-учетный документ
Документ на бланке выдается по письменному заявлению лица:
- при постановке на воинский учет;
- в случае, если лицо до 16 мая не получило соответствующее удостоверение или военный билет;
- при изменении категории по воинской обязанности;
- в случае отсутствия места для внесения новых записей;
- если выявлены расхождения в данных;
- при потере или повреждении документа;
- по желанию изменить старый документ на новый образец.
Как получить бумажный военно-учетный документ
Те, кто хочет или должен получить военно-учетный документ на бумажном бланке, должны обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), соответствующий орган Службы безопасности Украины и подразделения разведывательных органов.
Информация о номере и дате выдачи сразу вносится в Единый реестр призывников, военнообязанных и резервистов в день выдачи.
Порядок действий:
- Написать заявление на выдачу документа.
- После его регистрации в ТЦК, документ должны выдать в течение 5 рабочих дней.
- Выдача осуществляется лично под подпись.
Как получить электронный военно-учетный документ
С 18 июня 2024 года электронный военно-учетный документ имеет такую же юридическую силу, как и бумажный. Оформить его теперь можно просто со смартфона – через приложение "Резерв+".
Самый удобный способ получить военно-учетный документ – через приложение "Резерв+". Для этого нужно:
- Скачать или обновить приложение "Резерв+".
- Обновить персональные данные в профиле (если это не было сделано ранее).
- После этого система автоматически сформирует электронный документ с QR-кодом.
Этот документ можно сохранить в виде PDF-файла и распечатать. В распечатанной версии наличие QR-кода обязательно – он должен быть пригодным для считывания.
При проверке QR-кода система будет сверять данные с Единым государственным реестром призывников, военнообязанных и резервистов. Если сведения в приложении не совпадают с данными реестра, документ будет считаться недействительным.
Срок действия электронного военно-учетного документа – 1 год с момента формирования.
Как сообщал OBOZ.UA, во время действия в Украине режима военного положения и всеобщей мобилизации для военнообязанных предусмотрено наказание за уклонение от мобилизации или нарушение правил воинского учета. И речь идет не только о штрафах.
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