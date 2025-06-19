Военный билет нового образца: кому и в каких случаях нужно заменить военно-учетный документ

Кабинет Министров утвердил обновленную форму военно-учетного документа, которая с 18 мая 2024 года официально вступила в силу наряду с законом о мобилизации. Те документы, которые были выданы до этого срока, остаются в силе до обмена на новый образец.

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Постановление №559 от 16 мая 2024 года вступило в силу вместе с обновленным законом о мобилизации № 3633-ІХ от 18 мая, говорится на сайте Кабмина. Теперь военнообязанные в Украине могут выбрать удобный для себя способ получения военно-учетного документа – цифрового или бумажного.

Отныне военно-учетный документ будет оформляться в двух форматах:

электронном – через Электронный кабинет военнообязанного, Государственный веб-портал электронных публичных услуг в сфере нацбезопасности и обороны или через приложение "Дія" (после технического внедрения);

бумажном – на специальном бланке, утвержденном постановлением правительства от 16 мая 2024 года №559.

Каждый гражданин может иметь только один действительный военно-учетный документ в бумажной форме.

Сведения в военном билете должны полностью соответствовать данным в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов. В случае расхождений в графах 1-5, 13 и 14 документ будет считаться недействительным.

Какие виды военно-учетных документов есть в Украине

Сейчас в Украине есть несколько видов военно-учетного документа:

приписное (для несовершеннолетних, которые стали на учет, но еще не являются военнообязанными);

военный билет или удостоверение офицера запаса;

временное удостоверение;

военно-учетный документ на бланке нового образца;

электронный военно-учетный документ (в приложении Резерв+).

Кому нужно получать новый военно-учетный документ

Документ на бланке выдается по письменному заявлению лица:

при постановке на воинский учет;

в случае, если лицо до 16 мая не получило соответствующее удостоверение или военный билет;

при изменении категории по воинской обязанности;

в случае отсутствия места для внесения новых записей;

если выявлены расхождения в данных;

при потере или повреждении документа;

по желанию изменить старый документ на новый образец.

Как получить бумажный военно-учетный документ

Те, кто хочет или должен получить военно-учетный документ на бумажном бланке, должны обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), соответствующий орган Службы безопасности Украины и подразделения разведывательных органов.

Информация о номере и дате выдачи сразу вносится в Единый реестр призывников, военнообязанных и резервистов в день выдачи.

Порядок действий:

Написать заявление на выдачу документа.

После его регистрации в ТЦК, документ должны выдать в течение 5 рабочих дней.

Выдача осуществляется лично под подпись.

Как получить электронный военно-учетный документ

С 18 июня 2024 года электронный военно-учетный документ имеет такую же юридическую силу, как и бумажный. Оформить его теперь можно просто со смартфона – через приложение "Резерв+".

Самый удобный способ получить военно-учетный документ – через приложение "Резерв+". Для этого нужно:

Скачать или обновить приложение "Резерв+". Обновить персональные данные в профиле (если это не было сделано ранее). После этого система автоматически сформирует электронный документ с QR-кодом.

Этот документ можно сохранить в виде PDF-файла и распечатать. В распечатанной версии наличие QR-кода обязательно – он должен быть пригодным для считывания.

При проверке QR-кода система будет сверять данные с Единым государственным реестром призывников, военнообязанных и резервистов. Если сведения в приложении не совпадают с данными реестра, документ будет считаться недействительным.

Срок действия электронного военно-учетного документа – 1 год с момента формирования.

Как сообщал OBOZ.UA, во время действия в Украине режима военного положения и всеобщей мобилизации для военнообязанных предусмотрено наказание за уклонение от мобилизации или нарушение правил воинского учета. И речь идет не только о штрафах.

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