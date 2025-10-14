'Украинскому городу – украинского мэра': в Одессе люди вышли на митинг против Труханова. Видео

14 октября в Одессе возле здания мэрии состоялся митинг против городского головы Геннадия Труханова. Около 150 человек вышли на центральную площадь, чтобы требовать его отстранения от должности и создания в городе военной администрации.

Видео дня

По сообщению 5 канала, акцию организовала общественная организация "Делаем вам нервы". Участники держали плакаты с надписями "Вата не власть", "Одесса украинский город", "Труханова за решетку" и "Одесса без Пушкина".

Некоторые пришли с государственными флагами, а толпа скандировала лозунги: "Труханов черт" и "Украинскому городу – украинскую власть".

Под стенами городского совета собрались активисты, журналисты и неравнодушные граждане. Люди заявили, что Труханов не имеет права оставаться на должности, поскольку, по их словам, он потерял гражданство Украины.

Организаторы митинга подчеркивают: Одесса – украинский город, поэтому ее власть должна быть проукраинской и прозрачной.

Требования митингующих

Протестующие призывают центральную власть вмешаться в ситуацию и назначить в Одессе военную администрацию. По их мнению, это поможет стабилизировать работу города, очистить местное самоуправление от пророссийских влияний и обеспечить безопасность в условиях войны.

Участники акции отмечают, что готовы продолжать протест, пока не будет реакции от государственных органов.

Российское гражданство городского головы Одессы

Российское консульство в 2014 и 2016 годах официально подтверждало, что Геннадий Труханов не имеет гражданства РФ.

В 2016 году журналисты проекта"Слідство.Інфо" обнародовали расследование, в котором сообщили, что мэр Одессы Геннадий Труханов якобы имеет гражданство Российской Федерации и связан с сетью из более чем двадцати оффшорных компаний.

Уже в следующем году, в 2017-м, Труханов обратился в российский суд с требованием отменить этот паспорт. Суд принял решение аннулировать документ, признав его недействительным после того, как чиновник заявил, что узнал о существовании паспорта только из публикаций в СМИ.

В 2018 году, по словам городского головы, НАБУ получило письмо-ответ от Министерства внутренних дел России, в котором отмечалось, что Труханов не приобретал российского гражданства и не пересекал государственную границу РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, 14 октября по решению президента Украины Владимира Зеленского, городского голову Одессы Геннадия Труханова лишили украинского гражданства. Кроме Труханова, без гражданства остались бывший нардеп от "Партии регионов" Олег Царев и танцовщик балета Сергей Полунин.

Труханов отрицал, что имеет российское гражданство, и назвал это фейком. Он заявил, что будет подавать иск в суд и будет оспаривать решение президента.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!