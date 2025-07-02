Множественное гражданство в Украине: что предусматривает законопроект и почему его до сих пор не подписал Зеленский

Верховная Рада приняла президентский законопроект о множественном гражданстве, главная цель которого – устранение правовых коллизий для граждан Украины, которые сейчас проживают за рубежом.

Видео дня

Что именно предполагает новый документ и почему он до сих пор не подписан президентом – рассказывает OBOZ.UA.

Попытка номер три

Принятый законопроект №11469 "О внесении изменений в некоторые законы Украины об обеспечении реализации права на приобретение и сохранение гражданства Украины" – это уже третья инициатива президента такого рода.

Впервые Владимир Зеленский выдвинул идею о множественном гражданстве (его у нас обычно называют "двойным") еще в декабре 2021 года: в Верховной Раде был зарегистрирован соответствующий законопроект №6368. Несмотря на то что практика множественного гражданства является нормой в 130 государствах мира, дальше рассмотрения в парламентских комитетах документ тогда не прошел.

Но в январе и в августе 2024 года президент внес еще два законопроекта: №10425 и №11469 соответственно. Последнему повезло больше всего – его в конечном итоге и приняли. Кстати, в двух документах есть интересное различие.

В первом законопроекте были указаны страны, гражданство которых может получить украинец. Это – Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция, Швейцария, Эстония и Япония.

В принятом же законопроекте №11469 список дружественных стран, гражданство которых сможет получить гражданин Украины, в тексте не указывается: это будет решать Кабинет министров. Единственно, что известно точно, – Россия в список не попадет.

Кстати, в принятом документе предусматривается получение гражданства Украины иностранцами, которые проходят военную службу в ВСУ или в Нацгвардии. Для этого им нужно будет сдать экзамен на знание Конституции Украины, украинского языка и истории.

"Это позитивный момент. Сейчас правительство Украины облегчает жизнь своим уклонистам за границей, но при этом ничего не делает для беларусов и грузин, которые воюют против россиян. И вообще нужно что-то делать для облегчения получения украинского гражданства иностранцами: сейчас его получение – одно из самых сложных в мире", – говорит OBOZ.UA Алина, гражданка Беларуси, которая проживает в Киеве более 15 лет. Она тут и квартиру купила, и сын родился (соответственно – гражданин Украины), а сама украинское гражданство получить никак не может.

Где платить налоги и за кого воевать

Предоставление иностранцам (и то не всем) гражданства Украины – это только бонус законопроекта №11469. Главное в нем – чтобы украинские граждане и их дети, которые оказались за границей после начала полномасштабной войны с Россией, не теряли связи с родиной. Это же касается и украинцев, которые уехали за рубеж ранее, а также представителей диаспоры.

"Принятие нового документа – это внедрение нового тренда: мы всегда были достаточно консервативными в вопросах гражданства – и теперь меняем подход. Жить в другой стране и не иметь при этом гражданства – довольно тяжело. Но украинцу, чтобы получить иностранное гражданство, по существующему закону необходимо отказаться от украинского. И мы фактически "выдавливаем" его из Украины. Опять же, у многих украинцев по факту и так множественное гражданство. Соответственно, они – нарушители. Но с принятием нового закона мы решаем указанные проблемы", – объясняет OBOZ.UA народный депутат, дипломат Богдан Яременко.

"Цель законопроекта – противодействие демографическому кризису, миграции и вызовам войны. Это шаг к сохранению украинской нации, ее интеграции в мировое правовое сообщество", – говорит, в свою очередь, председательница парламентского комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

Тут возникают резонные вопросы. Если украинец имеет двойное гражданство, но живет при этом, например, в Польше или в Германии, то в какой стране он должен платить налоги? За какое государство, если что, он должен воевать?

"Налоги – это предмет налогового законодательства, они платятся исходя из того, где человек является налоговым резидентом. Это связано с местом постоянного проживания, а не с гражданством. Если вы гражданин Украины, но вынужденный переселенец, живете и работаете в ЕС, то и налоги платите там. Что касается вопроса, за какую страну воевать, то тут есть хороший пример. Израиль. Человек может иметь гражданство США, жить там, но если что – он приезжает на родину. А вообще подобные вещи будут уточняться в двухсторонних соглашениях с тем или иным государством", – говорит Богдан Яременко.

Есть еще один серьезный вопрос, который касается двойного гражданства. Дело в том, что статья 4 раздела I Конституции гласит: "В Украине существует единое гражданство". И тут все можно трактовать по-разному.

"Если имеется в виду, что единое – это единственное, то необходимо будет вносить поправку в Конституцию. Но только после войны: во время действия военного положения поправки в Основной закон вноситься не могут. Но если имеется в виду, что единое – это общее, то поправка не нужна. Единое в данном случае означает, что не могут быть разные конституции в Крыму, на Закарпатье и на Донбассе, например. Это все должен разъяснить Конституционный суд", – говорит OBOZ.UA юрист, бывший директор Центра предоставления бесплатной вторичной правовой помощи Наталья Костишин.

А что касается вопроса, почему закон, за который президент бьется уже четвертый год и который определен как "безотлагательный", до сих пор не подписан, то тут все просто.

"Президент за рубежом. Приедет – подпишет. И через полгода после публикации закон вступит в силу", – резюмирует Богдан Яременко.