Украинским женщинам-военнослужащим начнут выдавать женские бронежилеты: когда это произойдет

Уже с 2026-го года украинским жещинам-военнослужащим планируют выдавать женские бронежилеты. Пока же женщины-защитницы получают общевойсковую амуницию.

Об этом сообщил начальник отдела снабжения управления обеспечения имуществом и услугами Центрального управления вещевого обеспечения тыла Командования Сил логистики ВСУ полковник Виталий Рябов на пресс-конференции в "Укринформе".

"Женщины будут с бронежилетами. Сейчас им выдают общевойсковые, но будут с женскими в 2026 году", – сказал он.

По словам начальника отдела, командование запланировало на 2026-й закупку женских бронежилетов. В то же время их количество Рябов не уточнил.

В Минобороны отметили, что уже есть производители средств индивидуальной защиты, которые утвердили к бронежилетам специальные демпферные накладки. Они учитывают особенности строения женского тела, поэтому бронежилеты не будут вызывать дискомфорта, сообщил старший офицер отдела развития военной формы одежды управления развития вещевого обеспечения Центрального управления развития материального обеспечения Минобороны младший лейтенант Максим Боровик.

Он добавил, что продолжается постоянная работа над облегчением средств индивидуальной защиты. По его словам, она требует балансировки между стандартом защиты и легкостью пластины.

Как сообщал OBOZ.UA, Министерство обороны Украины обновляет подход к вещевому обеспечению женщин в ВСУ, предоставляя им вещи, адаптированные к женской анатомии и особенностям службы. В 2024-2025 годах было закуплено женской одежды на более 230 миллионов гривен.

