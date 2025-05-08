От белья до бронежилетов: в Минобороны рассказали о вещевом обеспечении для защитниц. Фото

Министерство обороны Украины обновляет подход к вещевому обеспечению женщин в ВСУ, предоставляя им вещи, адаптированные к женской анатомии и особенностям службы. В 2024-2025 годах было закуплено женской одежды на более 230 миллионов гривен.

Видео дня

Об этом сообщил директор департамента политики закупок Минобороны Украины Глеб Каневский.

"За 2024-2025 годы закупочное агентство Минобороны "Государственный оператор тыла" приобрело женской одежды на сумму более 230 млн грн. Мы системно меняем подход к вещевому обеспечению, расширяя ассортимент и внедряя новые требования, соответствующие анатомическим особенностям женщин. Минобороны обязано обеспечить наших защитниц качественной, адаптированной к реальным условиям службы одеждой", - сказал он.

Центральное управление развития материального обеспечения уже утвердило технические характеристики ряда элементов женского обмундирования. Среди них - летний полевой костюм, демисезонное и зимнее нательное белье, специальные топы, зимняя рубашка и кальсоны.

Также одобрены две модели модульных бронежилетов (комплектность 1-8), созданных специально для женщин. Проведенные опытные испытания зимних ветровлагозащитных курток и брюк (тип 3) для женщин показали положительные результаты - продолжается разработка технической документации.

"По результатам испытаний получены положительные отзывы, и сейчас идет разработка соответствующих технических спецификаций", - отметил начальник Центрального управления развития материального обеспечения Минобороны Украины подполковник Максим Кайола.

Еще до начала полномасштабной войны были созданы базовые элементы формы для женщин: кители, юбки, брюки, рубашки с длинными и короткими рукавами, галстуки, фуражки, повседневные зимние шапки, джемперы, пальто, туфли и утепленные сапоги.

Форма соответствует нормам приказа Минобороны №606 от 20.11.2017 (с изменениями). Например, юбка входит в состав парадной и повседневной летней формы, джемпер и куртка - в комплект с брюками. Женские брюки имеют зауженный книзу крой, без карманов, с выточками на задней части для лучшей посадки.

Кроме того, разработаны женские галстуки-бабочки с трезубцем вместо пуговицы и изменен дизайн фуражки - новая форма лучше подходит к женской прическе. За основу взята американская модель. Также завершена разработка новой повседневной зимней шапки.

Женщины также обеспечиваются специальной обувью - туфлями и утепленными хромовыми сапогами. Часть вещевого имущества остается универсальной для всех военнослужащих, но при создании одежды для женщин учитываются антропометрические особенности, в частности путем введения малых размеров и измененного кроя.

Как сообщал OBOZ.UA, о той или иной модернизации формы для военных министерство регулярно сообщает с 2014 года, начала российско-украинской войны. Последний раз Минобороны рассказывало о тестировании новых образцов женской формы - в частности, демисезонной и зимней - в начале текущего месяца.

Причем в Украине впервые представили экспозицию женской военной формы и амуниции еще в декабре 2022 года. Комплекты уже тогда начали передавать женщинам, которые служат в ВСУ, на тестирование.

А уже через полгода в Министерстве обороны Украины презентовали обновленную летнюю полевую форму для женщин-военнослужащих. Форму обновили с учетом замечаний военнослужащих, которые тестировали ее.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!