Ссылаясь на данные Национальной академии наук Украины, специалисты рассказывают, что в украинском языке более четверти миллиона слов и что у него общей лексики с белорусским языком - 84%, с польским - 70%, с сербским - 68%, а с [временно не существующим] русским - лишь 62%.

Ну а со слов [терапевта,] поэта и филолога Василия Кобылюха языковеды говорят, что он возник на основе санскрита (пишет об этом, в частности, и филолог Станислав Губерначук) в десятом-четвёртом веках до Рождества Христова (первые известные слова - страва и мед, произносимое через русское э).

Начало украинского языка и первое упоминание о Москве разделили, таким образом, более двух тысячелетий.

Возникновение же литературного украинского языка принято связывать с Энеидой Ивана Котляревського, несмотря на то, что написана она была скорее языком народным (1797).

Впрочем, первый букварь (название - условное) на украинском был издан Иваном Федоровым еще в 1574 году.

Поскольку же в современной Украине языков много, существует перечень региональных и миноритарных языков, подлежащих защите согласно Европейской хартии, как раз сейчас обновляемый. Кабмин соответствующий законопроект уже одобрил, и теперь он будет вынесен на рассмотрение ВР.

В соответствии с этим проектом в данный перечень языков с особым режимом защиты государством попадут белорусский, болгарский, венгерский, гагаузский, иврит (вместо почившего ещё в советское время идиша, хотя шутят, что именно ивритом заменили русский), крымскотатарский, немецкий, новогреческий (то есть греческий), польский, румынский (а вот молдавского уже нет как искусственно придуманного), словацкий и чешский (тоже новый в перечне!) языки.

Отчего-то, как и раньше, здесь нет, к примеру, армянского и русинского языков - однако есть ещё время это исправить, если, понятно, кто-то из заинтересованных подсуетится.

У русского языка вернуться в перечень [пока что] шансов, разумеется, нет, а своё двуязычное стихотворение на эту тему - "Дві дитини" - я написал еще в депутатское время, когда война уже шла, но тогда не полномасштабная, поэтому оно вышло не таким, каким получилось бы сейчас, но при этом и несколько пророческим:

Дві дитини в мами-України -

Народила ненька доньку гарну,

А еще явила миру сына -

Бойкого и разбитного парня.

Донька залишилась у хатині -

Ніжна, мила, сонячна, чудова,

Парень - не тужи, сказал, о сыне

И пошел нести по миру слово.

Дівчина завжди матусі вірна,

Ділить з нею радощі і горе,

Сын увидел дикий край обширный,

Всякое случалось на просторе.

Працьовита донечка і люба -

То є наша українська мова.

Сын стал мужиком брутальным, грубым -

Русское известно нынче слово.

Та обидва - діти України:

І співуча та ласкава мова,

И язык нервической кручины,

Что ползет то в танках, то в оковах…