Блог | Украинский язык старше первого упоминания Москвы на более 2000 лет
Ссылаясь на данные Национальной академии наук Украины, специалисты рассказывают, что в украинском языке более четверти миллиона слов и что у него общей лексики с белорусским языком - 84%, с польским - 70%, с сербским - 68%, а с [временно не существующим] русским - лишь 62%.
Ну а со слов [терапевта,] поэта и филолога Василия Кобылюха языковеды говорят, что он возник на основе санскрита (пишет об этом, в частности, и филолог Станислав Губерначук) в десятом-четвёртом веках до Рождества Христова (первые известные слова - страва и мед, произносимое через русское э).
Начало украинского языка и первое упоминание о Москве разделили, таким образом, более двух тысячелетий.
Возникновение же литературного украинского языка принято связывать с Энеидой Ивана Котляревського, несмотря на то, что написана она была скорее языком народным (1797).
Впрочем, первый букварь (название - условное) на украинском был издан Иваном Федоровым еще в 1574 году.
Поскольку же в современной Украине языков много, существует перечень региональных и миноритарных языков, подлежащих защите согласно Европейской хартии, как раз сейчас обновляемый. Кабмин соответствующий законопроект уже одобрил, и теперь он будет вынесен на рассмотрение ВР.
В соответствии с этим проектом в данный перечень языков с особым режимом защиты государством попадут белорусский, болгарский, венгерский, гагаузский, иврит (вместо почившего ещё в советское время идиша, хотя шутят, что именно ивритом заменили русский), крымскотатарский, немецкий, новогреческий (то есть греческий), польский, румынский (а вот молдавского уже нет как искусственно придуманного), словацкий и чешский (тоже новый в перечне!) языки.
Отчего-то, как и раньше, здесь нет, к примеру, армянского и русинского языков - однако есть ещё время это исправить, если, понятно, кто-то из заинтересованных подсуетится.
У русского языка вернуться в перечень [пока что] шансов, разумеется, нет, а своё двуязычное стихотворение на эту тему - "Дві дитини" - я написал еще в депутатское время, когда война уже шла, но тогда не полномасштабная, поэтому оно вышло не таким, каким получилось бы сейчас, но при этом и несколько пророческим:
Дві дитини в мами-України -
Народила ненька доньку гарну,
А еще явила миру сына -
Бойкого и разбитного парня.
Донька залишилась у хатині -
Ніжна, мила, сонячна, чудова,
Парень - не тужи, сказал, о сыне
И пошел нести по миру слово.
Дівчина завжди матусі вірна,
Ділить з нею радощі і горе,
Сын увидел дикий край обширный,
Всякое случалось на просторе.
Працьовита донечка і люба -
То є наша українська мова.
Сын стал мужиком брутальным, грубым -
Русское известно нынче слово.
Та обидва - діти України:
І співуча та ласкава мова,
И язык нервической кручины,
Что ползет то в танках, то в оковах…