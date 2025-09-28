Украинский военный вывел раненого побратима прямо из-под носа врага: история Героя

Украинские военные каждый день проявляют незаурядную отвагу и героизм на самых опасных участках фронта. Не исключением стал и патрульный из Чернигова Максим Эндоуров.

Видео дня

Мужчина спас раненого побратима прямо из-под носа врага, за что получил орден "За мужество" III степени. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

Что известно о военном и его подвиге

Максим Эндоуров сначала был наводчиком 82-мм миномета, а сейчас – оператор БпЛА бригады "Хищник" с псевдонимом "Энд". Смелый поступок мужчина совершил, когда во время ротации один из пехотинцев получил ранение из-за вражеского сброса и заблудился неподалеку от позиций оккупантов.

Без всяких сомнений Максим отправился на рискованную спасательную операцию. Он нашел раненого вблизи места пребывания противника и провел его обратно к минометной позиции, откуда военнослужащего удалось эвакуировать.

"За проявленное мужество Макс Эндоуров был отмечен государственной наградой – орденом "За мужество" III степени, которую ему вручил министр внутренних дел Игорь Клименко", – указано в сообщении.

Напомним, накануне в одной из соцсетей вспомнили подвиг погибшего Героя Украины Александра Хомяка. Мужчина в решающий момент закрыл собой вход в укрытие, приняв на себя около десяти гранат, которыми оккупанты забрасывали позицию. Его поступок спас жизнь побратимов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве во вторник, 23 сентября, в 9:00 на улице Крещатик было остановлено движение транспорта во время общенациональной минуты молчания. Таким образом все присутствующие почтили павших в войне. Отныне это будут делать ежедневно.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!