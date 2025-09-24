'Принял на себя до десяти гранат, спасая побратимов': в сети вспомнили о подвиге Героя, погибшего под Северском

Пользователи Facebook почтили погибшего Героя Украины Александра Хомяка. Воин погиб 16 сентября в бою в Донецкой области, спасая побратимов.

Видео опубликовал общественный деятель и волонтер Орест Криштафович. По состоянию на день 24 сентября сообщение собрало более 20 тысяч реакций и тысячу комментариев. Еще 2 тысячи пользователей распространили сообщение.

"Будучи раненым, Александр Хомяк в решающий момент закрыл собой вход в укрытие, приняв на себя около десяти гранат, которыми враги забрасывали позицию. Его поступок спас жизнь побратимов. Вечная Слава герою!" – говорится в заметке.

Что известно об Александре Хомяке

Александр Хомяк имел звание старшего солдата, служил в составе батальона "Свобода" 4-й бригады оперативного назначения.

С 10 июля по 16 сентября 2024 года он вместе с семью побратимами удерживали опорный пункт возле села Спорное в Донецкой области. Об этом в интервью YouTube-каналу "Бутусов Плюс" рассказал руководитель подразделения Владислав Стоцкий.

Ключевым моментом стала атака 16 сентября, когда российские войска задействовали танки, МТЛБ и БМП с десантом. Тогда на позиции оставались только Владислав Стоцкий, Роман Омеляненко и Александр Хомяк. Трое бойцов смогли отразить атаку и уничтожить штурмовой отряд оккупантов.

В ходе боя Хомяк погиб, но принял на себя до десяти гранат, закрыв телом вход в укрытие. Этим он фактически спас жизнь своим побратимам. Тело Александра осталось на поле боя.

26 февраля 2025 года Александру посмертно присвоили звание Героя Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда".

Ранее OBOZ.UA, сообщал, что в Киеве во вторник, 23 сентября, в 9:00 на улице Крещатик остановили движение транспорта во время общенациональной минуты молчания. Таким образом все присутствующие почтили павших в российско-украинской войне – с сегодняшнего дня это будут делать ежедневно.

