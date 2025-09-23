Отдай дань уважения! В Киеве начали останавливать движение на Крещатике во время минуты молчания. Подробности, фото и видео

В Киеве во вторник, 23 сентября, в 9:00 на улице Крещатик остановили движение транспорта во время общенациональной минуты молчания. Таким образом все присутствующие почтили павших в российско-украинской войне – с сегодняшнего дня это будут делать ежедневно.

Видео дня

Об этом сообщило Общественное. Вечная память и слава Героям!

Что известно

Так, в 9:00 возле Майдана Независимости и ЦУМа патрульные полицейские остановили движение транспорта, после чего на проезжую часть с плакатами в руках вышли активисты. В этот момент остановились прохожие и транспорт, а водители вышли из авто для чествования павших в российско-украинской войне.

"Никогда не поздно. Даже через 3 года надо чествовать и помнить наших павших защитников. Чтобы не было коллапса — без гимна. Это одна минута. Это важно делать однозначно", – сказала соучредитель общественной организации "Вшануй" Екатерина Даценко.

Со своей стороны в пресс-службе КГГА сообщили, что отныне каждый день транспорт будет останавливаться, чтобы почтить минутой молчания павших Защитников и Защитниц и мирных жителей, погибших от российской агрессии.

"Департамент транспортной инфраструктуры подготовил соответствующий проект распоряжения, выполнив поручение мэра Виталия Кличко и поддержав инициативу депутатов Киевсовета. В 9:00 движение будут перекрывать от Европейской площади до бульвара Тараса Шевченко. Светофоры будут работать в режиме "всем красный". Ограничения не будут действовать во время воздушной тревоги", – уточнили в пресс-службе.

Что предшествовало

В январе, столичные власти опубликовали новые рекомендации по общенациональной минуте молчания в Киеве. Отныне о ее начале будут объявлять в общественном транспорте и через системы оповещения на Крещатике и Майдане Независимости.

Как сообщал OBOZ.UA, что мобильное приложение "Киев Цифровой" получило новую функцию. Отныне оно оповещает о минуте молчания, чтобы почтить память тех, кто отдал свои жизни за независимость и территориальную целостность Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!