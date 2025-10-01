Украинские патриоты развернули флаг Украины у 'Донбасс Арены' в оккупированном Донецке. Фото

Во временно оккупированном Донецке развернули украинский флаг. Патриоты провели смелую акцию возле стадиона "Донбасс Арена", который до российской оккупации принимал матчи международного уровня.

Активисты отметили, что за более чем 10 лет оккупации россияне так и не смогли покорить Донецк. Об этом в Telegram сообщает движение сопротивления на временно оккупированных территориях Украины "Жовта стрічка".

Украинский Донецк

Патриоты, организовавшие смелую акцию в захваченном городе, рассказали, что развернули флаг Украины возле "Донбасс Арены" в честь Дня защитников и защитниц Украины. Также участники движения сопротивления отметили, что пока наши защитники и защитницы борются за судьбу Украины на полях боя, они продолжают свое сопротивление в украинском Донецке.

"За 11 лет оккупанты так и не смогли покорить город, а флаг Украины, который вы видите на фото, – прямое тому доказательство", – заявили участники движения сопротивления.

Разруха после оккупации

Стадион "Донбасс Арена" до российской агрессии был известен вр всем мире. Это был первый в Украине и Восточной Европе стадион категории "Элит" (высшая категория УЕФА) спроектированный и построенный по наивысшим стандартам.

Стадион был домашней ареной одного из ведущих футбольных клубов Восточной Европы – ФК "Шахтер" (Донецк), который в то время переживал золотую эру, регулярно выступая в Лиге Чемпионов. "Донбасс Арена" была одной из ключевых арен Чемпионата Европы по футболу 2012 года, принимая матчи группового этапа, четвертьфинал и полуфинал турнира.

После начала российской агрессии в 2014 году стадион перестал принимать матчи и с тех пор находится в законсервированном состоянии. "Донбасс Арена", как символ европейского футбола и гордость региона, оказалась заброшена и получила повреждения.

Напомним, на оккупированной части Донецкой области продолжается катастрофическая ситуация с водой. В одном из многоквартирных домов Донецка жильцы устроили настоящую "битву".

Как сообщал OBOZ.UA, жители временно оккупированного Мариуполя Донецкой области тоже начали показывать катастрофические проблемы с водой, которые устроили российские захватчики. Местные "коммунальщики" подают ее на несколько часов раз в два дня, однако потреблять ее невозможно – она цвета крови.

