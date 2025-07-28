Воду подают только раз в два дня, она цвета крови: в сети рассказали о коммунальной катастрофе в оккупированном Мариуполе. Видео

Жители временно оккупированного Мариуполя Донецкой области начали показывать катастрофические проблемы с водой, которые устроили российские захватчики. Местные "коммунальщики" подают ее на несколько часов раз в два дня, однако потреблять ее невозможно – она цвета крови.

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Об этом сообщил Мариупольский городской совет. В Telegram-канале украинского ведомства опубликовали показательные кадры, которые демонстрируют ситуацию в захваченном российскими войсками городе.

Россияне устроили Мариуполю "водную блокаду"

Отмечается, что российские оккупанты цинично называют "водной блокадой" катастрофу, которую сами же создали не только в этом городе, но и на всей оккупированной части Донетчины.

По данным украинского ведомства, сейчас в Мариуполе воду подают только раз в два дня, максимум на четыре часа. Но даже эти мизерные графики не соблюдаются. Воды или нет совсем, или она течет едва заметными струйками, или же ее цвет ужасает – вода цвета крови.

Мариупольцы даже запустили так называемый флешмоб, показывая, как "течет" вода из кранов в их домах. Так же жалуются жители распиаренного Россией квартала "Невского".

Местных жителей возмущает абсурдная ситуация: воды нет, а порывы, в частности канализационные, – постоянные. Вода течет по улицам, фонтаны включают. А чтобы как-то справиться, некоторые ищут природные источники воды, как, например, в районе парка Петровского.

"Оккупанты цинично заявляют, что для решения "водной блокады" строят новый водовод, который якобы обещают запустить в 2026 году. Однако практика оккупации показала: никаких дедлайнов россияне не придерживаются. Это попытка успокоить людей", – подчеркнули в горсовете.

Что предшествовало ситуации в Мариуполе

В Мариупольском городском совете напомнили, что до оккупации Мариуполь получал воду из двух источников: канала Северский Донец и резервного Старокрымского водохранилища.

Российское полномасштабное вторжение разрушило критически важные водопроводные сети, повредив Северский Донец. Город был вынужден перейти на единственное резервное водоснабжение, которое своей преступной халатностью и бездействием оккупанты довели до полного истощения.

Во время жестокой военной осады Мариуполя и боевых действий в Донецкой области, российская армия целенаправленно уничтожала критическую инфраструктуру. Среди мишеней была и система водоснабжения, которая должна была обеспечивать водой гражданских. После этого оккупанты просто игнорировали проблему, пока она не приобрела масштаб настоящей гуманитарной катастрофы.

Сейчас настоящая катастрофа с водой на всей оккупированной части Донетчины – вместо необходимых 850 тысяч кубов воды в сутки регион получает лишь треть. Самая тяжелая ситуация – в областном центре и в Макеевке (это город-спутник Донецка), где воду в дома решили подавать раз в три дня.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время оккупанты пытаются улучшить военную логистику в районе Мариуполя. Для этого они ведут строительство объездной дороги.

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