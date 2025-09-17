В Донецке жители дома устроили 'битву за воду': что происходит в оккупированном городе. Видео

На оккупированной части Донецкой области продолжается катастрофическая ситуация с водой. Так в одном из многоквартирных домов Донецка жильцы устроили настоящую "битву".

Мужчина снял на видео недобросовестных жителей, которые насосом выкачивают воду на свой этаж. В результате остальные остаются ни с чем. Соответствующее видео в своем Telegram опубликовал украинский журналист Денис Казанский.

"Донецк, битва за воду. Мужчина записывает видеодонос на соседей, которые с помощью насоса выкачивают воду из труб к себе на этаж, куда она не доходит. В другие квартиры вода после этого уже не идет", – указано в сообщении.

На грани катастрофы

Ранее в материале OBOZ.UA рассказывалось о том, что на оккупированной части Донецкой области сложилась критическая ситуация с водоснабжением и вместо необходимых 850 тысяч кубометров в сутки регион получает лишь около трети.

Самая острая проблема в Донецке и Макеевке, где воду подают в дома только раз в три дня. Даже украинский коллаборационист и главарь псевдореспублики "ДНР" Денис Пушилин признал, что запасы воды упали до критического уровня, но традиционно обвинил в этом украинских военных и жару.

Кое-где доходит до абсурда, ведь люди сливают воду прямо из батарей. В одном из местных пабликов сообщили, что власти будут бороться с подобными действиями.

"Для сохранения воды мы сейчас будем использовать, особенно в начале пуска, краситель уранин зеленого цвета. Если вы видите, что вода зеленая, то это теплоноситель", – предупредил первый заместитель генерального директора ГУП "Донбасстеплоэнерго".

Он пояснил, что в обычной пятиэтажке слив даже одного ведра воды из каждой квартиры означает потерю около 600 литров теплоносителя. Если же подобное произойдет во всех подключенных домах, работа котельной может полностью остановиться.

Со своей стороны оккупационная администрация в очередной раз пообещала "решить проблему", однако местные жители не имеют никакого доверия к этим заявлениям.

От дефицита вида страдает и Луганская область

Как сообщает Liga.net, на оккупированной Луганщине ситуация с водоснабжением тоже критическая. В Кадиевке люди остаются без воды уже больше недели. Обещанный оккупационными властями подвоз так и не осуществляется из-за недостатка техники, а в магазинах запасы закончились, потому что поставщики не справляются со спросом.

После масштабной аварии попытки восстановить подачу воды заканчиваются новыми прорывами. Только за две недели подачу удается частично восстановить по жесткому графику: одни улицы получают воду по 3–5 часов утром и вечером ежедневно, другие – лишь несколько часов раз в трое суток. В то же время есть районы, где вода не появляется даже через два месяца после аварии.

Местным жителям объясняют, что ресурса не хватает на всех. У остальных, подачу постоянно срывают новые поломки и прорывы сетей.

Как сообщал OBOZ.UA, жители временно оккупированного Мариуполя Донецкой области тоже начали показывать катастрофические проблемы с водой, которые устроили российские захватчики. Местные "коммунальщики" подают ее на несколько часов раз в два дня, однако потреблять ее невозможно – она цвета крови.

