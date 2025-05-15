Украинец обратился в суд, потому что ТЦК мобилизовал его без оформления документов: чем все закончилось

Военнообязанный мужчина обратился в суд в связи с противоправными действиями ТЦК и СП в ходе мобилизации. Истец заявил, что его призвали на службу без оформления соответствующих документов.

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Окружной административный суд не увидел в действиях ТЦК нарушений, и лишь апелляционный административный суд признал действия ТЦК по призыву противоправными. Об этом говорится в решении Седьмого апелляционного административного суда, пишет "Судебно-юридическая газета".

Согласно судебным материалам, ТЦК мобилизовал мужчину, но не оформил документы по его военному учету и призыву. В частности, территориальный центр комплектования не выдал и не предоставил военнообязанному уведомление о его вызове и призыве, а также совершил призыв без составления каких-либо документов.

В постановлении апелляционного суда говорится, что действия ТЦК по призыву являются противоправными. Впрочем, со службы уволить такого мобилизованного невозможно, в частности, учитывая позицию Верховного Суда по поводу последствий незаконной мобилизации.

Апелляционный административный суд, давая оценку доводам в части противоправности действий ТЦК, отметил, что мобилизация не является хаотическими действиями органов государственной власти, которая осуществляется по их собственному усмотрению, а является деятельностью, урегулированной предписаниями соответствующего законодательства, действующими даже в условиях военного положения.

По фактическим обстоятельствам дела и предоставленных в их подтверждение доказательств, содержащихся в дела, усматривается, что истец 29.04.2024 года находился в ТЦК, что подтверждается приказом от 29.04.2024 года о назначении и отправки его в воинскую часть. Однако ни в суд первой инстанции, ни в суд апелляционной инстанции не было предоставлено ни одного доказательства, на основании чего истец находился в ТЦК и в отношении него был издан указанный приказ, свидетельствующий о грубом нарушении законодательства о проведении мобилизационных мероприятий.

Учитывая установленные обстоятельства и предоставленные доказательства, коллегия судей пришла к выводу, что действия ТЦК по призыву истца были противоправны. Вместе с тем коллегия судей пришла к выводу, что исковое требование о признании противоправным и отмене приказа командира воинской части, согласно которому военнообязанный считается призванным на военную службу и зачисленным на все виды обеспечения, удовлетворению не подлежит.

При этом апелляционный суд сослался на позицию Верховного Суда, в соответствии с которой избрание истцом способа защиты нарушенного права, а именно увольнение с военной службы – неэффективно, ведь не решает правомерности акта, который принимается по результатам проведенной процедуры призыва истца на военную службу. Следовательно, суд апелляционную жалобу удовлетворил частично, признал противоправными действия ТЦК по призыву, но в удовлетворении остальных исковых требований, в том числе, по увольнению с военной службы, отказал.

Напомним, во время мобилизации украинцам вручают повестки в ТЦК и СП по месту жительства и в общественных местах. За неявку в территориальный центр комплектования по повестке грозит штраф, а в некоторых случаях и уголовная ответственность.

Ранее сообщалось, что недавно в Украине появилась возможность получить "скидку" на штраф и заплатить только половину суммы.

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