Можно получить скидку в 50%: как оплатить штраф за нарушение военного учета и освободит ли это от мобилизации

С начала полномасштабной войны в Украине продолжается всеобщая мобилизация, в ходе которой военнообязанных граждан в возрасте от 18 до 60 лет призывают на военную службу. За нарушение правил воинского учета предусмотрена административная ответственность, которая влечет за собой наложение штрафов.

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Недавно в Украине появилась возможность получить "скидку" на штраф и оплатить только половину суммы. OBOZ.UA выяснил, кто и каким образом может воспользоваться такой возможностью.

В середине апреля в Украине было обнародован закон, который предусматривает внесение изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях. Таким образом был усовершенствован механизм привлечения украинцев к административной ответственности за нарушение правил военного учета и законодательства об обороне, мобилизационную подготовку и мобилизацию.

Теперь для гражданских лиц предусмотрена возможность добровольно признать нарушения и уплатить штраф со скидкой 50%. Однако сделать это можно будет только в мобильном приложении "Резерв+".

Военнообязанный сможет подать заявление в "Резерв+" о том, что признает нарушение. После этого человек получит постановление о нарушении прямо в приложении уплатит штраф со скидкой в ​​50%.

Также стоит знать, что новая услуга станет доступна летом 2025 года. Чиновники прогнозируют, что это сделает процесс прозрачным и снизит бюрократию. В то же время традиционный путь обращения через ТЦК и СП останется в силе.

Напомним, в Хмельницком ТЦК один из военнообязанных после прохождения военно-врачебной комиссии пытался убежать – мужчина выпрыгнул из окна второго этажа. После оказания первой помощи беглеца госпитализировали.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители ранее обнаружили признаки приобретения необоснованных активов на 4,85 млн грн у бывшего руководителя ТЦК. Теперь Специализированная антикоррупционная прокуратура требует признать два автомобиля премиум-класса незаконными активами и передать их в собственность государства. Речь идет о бывшем руководителе именно Харьковского ТЦК.

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