Что будет, если проигнорировать повестку во время военного положения: подробное объяснение

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украине продолжается всеобщая мобилизация, в ходе которой в ВСУ призывают военнообязанных граждан в возрасте от 18 до 60 лет. В это период украинцам вручают повестки в ТЦК и СП по месту жительства и в общественных местах.

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За неявку в территориальный центр комплектования по повестке грозит штраф, а в некоторых случаях и уголовная ответственность. OBOZ.UA выяснил, какие последствия наступят, если проигнорировать повестку во время военного положения.

Согласно Закону Украины о мобилизационной подготовке и мобилизации, повестки могут мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые являются военнообязанными, отвечают требованиям по состоянию здоровья и не имеют других оснований для отсрочки службы. Предпочтение отдается в первую очередь украинцам, имеющим боевой опыт и военные специальности.

Согласно действующему законодательству, если военнообязанный гражданин не стал на воинский учет, не сообщил соответствующие органы об изменении места жительства или своих данных – предусмотрен штраф за неявку по повестке. В таком случае нарушителю придется заплатить от 17 до 25,5 тыс. гривен. Для должностных лиц штраф составляет 34-59 тыс. грн.

Кроме того, за неявку по повестке в ТЦК может грозить тюремный срок. К уголовной ответственности могут привлечь, если военнообязанный прошел военно-врачебную комиссию, получил "боевую" повестку, но не явился по ней в указанный срок без уважительной причины. В таком случае грозит лишение свободы сроком до 5 лет. Однако смягчающие обстоятельства могут изменить санкцию наказания на условный срок.

Напомним, в Украине существенно увеличили штрафы за нарушение правил воинского учета и мобилизации. В мае 2024 года народные депутаты проголосовали за законопроект №10379, который регламентирует усиление ответственности за нарушения правил воинского учета.

Ранее сообщалось, что недавно в Украине появилась возможность получить "скидку" на штраф и заплатить только половину суммы.

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