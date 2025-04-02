Украинец через суд упразднил свою мобилизацию: как ему это удалось

Работник львовской дорожной компании "Шляховик-Т" обжаловал свою мобилизацию в суде и добился ее отмены. Ровенский окружной административный суд принял решение в его пользу и обязал воинскую часть исключить его из списков личного состава.

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Об этом говорится в решении суда, который признал мобилизацию противоправной, поскольку у машиниста было бронирование от предприятия, которое Львовская областная военная администрация признала критически важным. Военное командование во время мобилизации не учло этот факт, что стало основанием для отмены решения о призыве.

Согласно материалам дела, в июне 2024 года военно-врачебная комиссия признала машиниста пригодным к службе. В сентябре его мобилизовали и направили в воинскую часть, не принимая во внимание действующее бронирование.

Мобилизированный утверждал, что в день призыва, 17 сентября 2024 года, он сгенерировал документ о бронировании в системе Резерв+. Поскольку лично подать жалобу он не мог, это сделал его брат, предоставив доказательства в суде.

Машинист родом из Радивилова в Ровенской области, а в "Шляховик-Т" он работал с 12 августа 2024 года. Его бронирование действовало до марта 2025 года, что подтверждается распоряжением Львовской ОВА.

ООО "Шляховик-Т" занимается строительством дорог и автострад и с 2019 года выполняет государственные подряды. В 2024 году компания получила госзаказов почти на 2 млрд грн, а с начала 2025 года – на 17,4 млн грн. Компания попала в топ-5 фирм, которые получили самые дорогие тендеры. За все время компания чаще всего получала тендеры от Солонковского сельсовета – на 255,4 млн. грн.

Судья Светлана Дуляницкая признала, что военные неправильно проверили наличие бронирования машиниста перед мобилизацией. В связи с этим суд обязал исключить его из списков воинской части.

Решение еще можно оспорить в апелляционном суде, однако оно уже создает прецедент для подобных дел.

Как сообщал OBOZ.UA, в Житомирской области к трем годам лишения свободы приговорили мужчину, который уклонился от мобилизации. На суде он вину не признал и придумывал разные причины отказа от прохождения службы во время военного положения.

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