На Житомирщине мужчина отказался от мобилизации, потому что 'не знал, что подписывал': как его наказали

В Житомирской области к трем годам лишения свободы приговорили мужчину, который уклонился от мобилизации. На суде он вину не признал и придумывал разные причины отказа от прохождения службы во время военного положения.

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Речь идет о жителе поселка Пулины. Подробности рассказало ТСН со ссылкой на решение Красноармейского (название не декоммунизировано. – Ред.) районного суда Житомирщины.

В приговоре указано, что этот военнообязанный был признан пригодным к мобилизации. В декабре 2023 года он получил "боевую" повестку, однако не пришел в ТЦК.

Во время судебных заседаний мужчина сначала вину признал и настаивал, что "воспитывает троих детей: двух собственных и третьего, который находится на попечении его жены". Впоследствии он отказался от предыдущих показаний и отрицал свою вину. В частности, заявлял, что "не получал мобилизационного распоряжения и ему было неизвестно, что он подписывал".

На заседании была озвучена информация от Пулинского поселкового совета Житомирского района о том, что опекуном несовершеннолетнего ребенка является только жена подсудимого.

Суд не принял во внимание также заявление адвоката подсудимого о "неправильно оформленных документах". Там проанализировали журналы ТЦК и установили, что все было сделано правильно.

Также судьи учли, что житель Житомирщины не раскаялся и заявил о нежелании проходить службу в ВСУ. Мужчину признали виновным по статье 336 УКУ и приговорили к трем годам лишения свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Житомирской области к двум годам ограничения свободы приговорили мужчину за уклонение от мобилизации. Он признал вину и объяснил свои действия "конфликтом с представителями ТЦК".

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