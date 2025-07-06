Украина в трауре: на войне погиб Герой из Умани Вячеслав Кузьмак. Фото

Российское полномасштабное вторжение забрало жизнь еще одного защитника Украины – на поле боя погиб военный Сил обороны родом из Умани Вячеслав Кузьмак. Жизнь Героя оборвалась во время выполнения боевого задания.

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О потере сообщили на Facebook-странице Уманского городского совета. В связи с гибелью бойца в громаде объявили день траура 6 июля.

"Во время выполнения боевого задания героически погиб наш земляк, наводчик 1 парашютно-десантной роты 1 парашютно-десантного батальона, солдат Кузьмак Вячеслав Викторович 1987 года рождения", – сказано в сообщении.

6 июля по информации пресс-службы, в Умани объявили день траура.

"В знак скорби по погибшим на зданиях и сооружениях местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, просим приспустить Государственный Флаг Украины и воздержаться от развлекательной музыки на рынках, в заведениях торговли, общественного питания и других общественных местах Склоняем головы в скорби и вечном почете", – отметили в пресс-службе.

Простятся с Вячеславом Кузьмаком 7 июля в Умани, отпевание состоится в Свято – Троицкой Церкви ПЦУ, а похоронят воина на Аллее Героев.

Как сообщал OBOZ.UA, украинский защитник из города Новый Раздел Львовской области, младший сержант Олег Шелик погиб во время выполнения боевого задания в Купянском районе Харьковской области. Герою навеки осталось 52 года.

Также стало известно, что на войне 23 июня погиб защитник из Ирпеня Юрий Бредак. Он был мастером спорта по академической гребле, многократным призером чемпионатов Украины и международных соревнований. У Героя осталось две дочери.

А 2 июля свой последний бой принял старший сержант полиции с Черниговщины Николай Гришков. Воин погиб на Торецком направлении.

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