Под Купянском в бою за Украину погиб защитник со Львовщины. Фото

Украинский защитник из города Новый Роздол Львовской области, младший сержант Олег Шелик погиб во время выполнения боевого задания в Купянском районе Харьковщины. Герою навеки осталось 52 года.

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О потере сообщил Новороздольский городской совет. Известно, что воин погиб 30 июня в районе населенного пункта Красное Первое под Купянском.

Олег Шелик родился 21 сентября 1972 года.

Был военным воинской части А4941 (151-я отдельная механизированная бригада Вооруженных сил Украины), 3-го механизированного отделения 1-го механизированного взвода 7-й механизированной роты 3-го механизированного батальона.

Имел должность стрелок-номер обслуги, звание младший сержант.

"Верный военной присяге Олег с честью и самоотверженностью защищал целостность и независимость Украины (...). Выражаем искренние соболезнования родным, близким и побратимам погибшего", – говорится в сообщении городского совета.

О встрече Героя в громаде пообещали информировать позже.

Как сообщал OBOZ.UA, на войне погиб защитник из Ирпеня Юрий Бредак. Он был мастером спорта по академической гребле, многократным призером чемпионатов Украины и международных соревнований. У Героя осталось две дочери.

А 2 июля свой последний бой принял старший сержант полиции с Черниговщины Николай Гришков. Воин погиб на Торецком направлении.

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