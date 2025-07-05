Еще одна трагическая потеря: на фронте погиб полицейский с Черниговщины

В боях за Украину свою жизнь отдал старший сержант полиции Николай Гришков. Свой последний бой мужественный защитник принял 2 июля 2025 года.

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Печальную весть на своей Facebook-странице опубликовал Козелецкий поселковый совет. Известно, что Герой погиб на Торецком направлении.

"Козелецкий поселковый совет с глубокой скорбью сообщает, что во время выполнения боевого задания, 02 июля 2025 года, трагически погиб старший сержант полиции Гришков Николай Викторович, полицейский взвода № 3 роты № 2 полка полиции особого назначения (стрелковый) Главного управления Национальной полиции в г. Киеве", – говорится в сообщении.

Родился Николай Гришков 02 сентября 1986 года в с. Дробышев Новгород-Северского района Черниговской области. В 2005 году окончил Шосткинский профессиональный лицей.

В 2007 году поступил на службу из Деснянского районного управления Главного управления МВД Украины в городе Киеве. С июня 2024 года занимал должность полицейского в г. Киеве.

После 22 февраля 2022 года, семья Героя переехала в село Бобруйки в Козелецком районе. Жизнь защитника трагически оборвалась в результате минометного обстрела врага. У воина остались родители, сестра, брат и жена.

"Светлые воспоминания о Николае навсегда останутся в сердцах родных, друзей, побратимов, всех, кто его знал, любил и уважал. Скорбим вместе с Вами, низко склоняем головы в скорби", – указано в сообщении.

О дате и времени захоронения защитника будет сообщено дополнительно.

Напомним, на фронте погиб полицейский из Житомирщины Виталий Боряченко, защитнику навеки останется 32 года. Мужчина добросовестно выполнял свой долг и остался верным присяге до последнего вздоха.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях на Харьковском направлении фронта погиб воин 3-й ОШБр Виталий ("Турист") Карвацкий со Львовщины. Он был оператором FPV-дронов, в рамках проекта "Движ" защитник рассказывал о том, как такие БПЛА меняют ход войны.

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